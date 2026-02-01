Más Información
LA PAZ, BCS.- Corporaciones de emergencia rescataron a una mujer que se encontraba en un puente vial en la colonia Loma Bonita, en La Paz, Baja California Sur, y pretendía lanzarse.
De acuerdo con los reportes de este domingo, testigos en el lugar observaron que una mujer se encontraba sentada en una parte de la estructura, y con una posible crisis emocional. Ante ello, dieron aviso a las autoridades, quienes desplegaron un operativo para rescatarla.
El cuerpo de Bomberos de La Paz encabezó el operativo para poner a salvo a la mujer, de aproximadamente 51 años de edad. El personal se desplegó en el lugar y con cuerdas, uno de los elementos logró descender y convencerla para bajar.
Los hechos fueron captados en video y se observa cómo van bajando con una cuerda, auxiliados por un equipo de bomberos ubicados desde el puente; no obstante, comienza un forcejeo de la mujer, que ponía resistencia.
Según narraron testigos, poco antes de culminar el descenso, la señora mordió al bombero, y eso hizo que se cayera de una altura de dos metros aproximadamente.
De inmediato, el personal en tierra procedió a auxiliarla y otorgar primeros auxilios. Posteriormente la mujer fue resguardada por personal de emergencias. Se informó que se encontraba bajo el influjo de alguna droga.
