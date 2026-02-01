Más Información

LA PAZ, BCS.- Corporaciones de emergenciaque se encontraba en un puente vial en la colonia Loma Bonita, en La Paz, Baja California Sur, y.

De acuerdo con los reportes de este domingo, testigos en el lugar observaron que una mujer se encontraba sentada en una parte de la estructura, y con una posible crisis emocional. Ante ello, dieron aviso a las autoridades, quienes desplegaron un operativo para rescatarla.

El cuerpo de Bomberos de La Paz encabezó el operativo para poner a salvo a la mujer, de aproximadamente 51 años de edad. El personal se desplegó en el lugar y con cuerdas, uno de los elementos logró descender y convencerla para bajar.

Rescatan a mujer que pretendía lanzarse de un puente en Baja California Sur (01/02/2026). Foto: Especial
Los hechos fueron captados en video y se observa cómo van bajando con una cuerda, auxiliados por un equipo de bomberos ubicados desde el puente; no obstante, comienza un forcejeo de la mujer, que ponía resistencia.

Según narraron testigos, poco antes de culminar el descenso, la señora mordió al bombero, y eso hizo que se cayera de una altura de dos metros aproximadamente.

De inmediato, el personal en tierra procedió a auxiliarla y otorgar primeros auxilios. Posteriormente la mujer fue resguardada por personal de emergencias. Se informó que se encontraba bajo el influjo de alguna .

