Culiacán, Sin.- Las visitas de familiares al centro penitenciario de Culiacán fueron suspendidas en forma temporal, ante el hallazgo de un interno muerto en el modulo número 17, el cual presuntamente fue encontrado colgado, por lo que peritos de la Fiscalía General del Estado llegaron al lugar para levantar las actas respectivas.

El personal de seguridad interna fueron los encargados de descubrir el hecho, por lo que dieron aviso a sus superiores y luego a la autoridad judicial, por lo que tuvo que ser suspendidas las visitas por algunas horas, para que los peritos puedan realizar su trabajo.

Las autoridades de seguridad pública no han revelado la identidad del interno, ni las posibles causas de su muerte, pese a las versiones entre familias que muy temprano, se registró una riña entre varios internos en este reclusorio de la capital del estado.

En forma reciente en este centro penitenciario de Culiacán, elementos del ejército y la Guardia Nacional de una de las Bases de Operación reforzó el patrullaje externo, mientras se practicaba una nueva revisión, en la que se encontró se cinco nuevos celulares e igual número de cargadores.

Solo el pasado 27 de enero, en este mismo penal, en varios módulos, se encontró quince celulares, catorce cargadores para estos móviles, tres bandas anchas y una computado laptop, por lo que todo lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público para que se investigue la procedencia.

Los custodios y elementos del Grupo de Operaciones Especiales del Estado en una primera inspección, encontraron dos celulares, seis cargadores para estos móviles, dos bandas anchas, dos objetos contundentes y dos puntas de fabricación artesanal.

Con personal de la Guardia Nacional que brindo seguridad en la periferia de este reclusorio, los mismos grupos, volvieron a realizar un nuevo esculque, en este encontraron trece nuevos celulares, ocho cargadores para los móviles, una banda ancha, una laptop, con su cargador y cinco puntas.

