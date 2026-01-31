Camargo, Tamaulipas.- Elementos de la Guardia Estatal aseguraron dos vehículos con blindaje artesanal conocidos como “monstruos”, en distintos puntos del municipio de Camargo, Tamaulipas.

El primer aseguramiento se registró durante recorridos preventivos, cuando los agentes detectaron la presencia de al menos cuatro vehículos, entre ellos unidades con blindaje artesanal.

De acuerdo con el reporte oficial, los ocupantes de dichas unidades, al percatarse de la presencia policial, realizaron detonaciones de arma de fuego contra las patrullas, lo que derivó en una acción operativa para salvaguardar la integridad de los elementos y de la población.

En un segundo hecho, sobre la brecha del ejido El Azúcar, personal de la Guardia Estatal localizó otro vehículo con blindaje artesanal mientras realizaba labores de apoyo operativo.

En este caso, no se reportaron personas detenidas al momento del aseguramiento.

Ambas unidades fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), autoridad que dará seguimiento a las investigaciones correspondientes.

Guardia Estatal también asegura armas y ponchallantas

Personal de la Guardia Estatal aseguró una camioneta, un arma larga y artefactos metálicos conocidos como ponchallantas, luego de que los ocupantes del vehículo huyeron al detectar la presencia policial.

Los hechos se registraron en un camino de terracería ubicado entre el fraccionamiento San Valentín y la brecha El Becerro.

Los elementos visualizaron una camioneta Dodge Ram color roja, con placas de circulación extranjeras, la cual se encontraba fuera del camino de terracería y con dirección hacia la maleza.

En su interior se encontraban tres personas del sexo masculino, quienes emprendieron la huida al percatarse de la presencia de la unidad policial.

Además, en las inmediaciones fueron localizados 13 artefactos metálicos tipo ponchallantas, comúnmente utilizados para dañar neumáticos y obstaculizar el tránsito de vehículos.

A unos diez metros de la camioneta, los elementos también aseguraron un arma larga modelo KY AM-15 Multi Cal, la cual contaba con un cargador abastecido con cuatro cartuchos calibre 9 milímetros.

Todo lo asegurado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJT), a fin de que se realicen las investigaciones correspondientes.

Estos resultados forman parte de las acciones permanentes encaminadas a reforzar la seguridad y el orden en esta zona fronteriza de Tamaulipas.

