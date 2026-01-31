Culiacán, Sin.- En un expendio de venta de cerveza, ubicado en la colonia Pemex, en la parte sur-poniente de la capital del estado, varias personas que se encontraban en el interior del negocio fueron atacadas a balazos por sujetos, por lo que un hombre aún no identificado resultó muerto y dos más heridos.

Las autoridades de seguridad pública fueron notificadas que en un negocio, ubicado en la calle de los Constituyentes de dicho sector, se escucharon continuas detonaciones de armas de fuego y que se encontraban varias personas heridas.

Se registró un ataque armado en un expendio de venta de cerveza de la colonia Pemex en Culiacán, Sinaloa (31/01/26). Foto: Cortesía

Elementos de las policías municipal, estatal y los cuerpos de auxilio acudieron al lugar y descubrieron que en el interior de un negocio de venta de cerveza, se encontraba muerta, a causa de impactos de bala y dos más heridas, por lo que se les prestó la ayuda médica y fueron llevados a un hospital.

Los peritos de la Fiscalía General del Estado que llegaron a dar fe del ataque armado en el que una persona resultó muerta, no aportaron datos sobre la posible identidad de la víctima, por lo que se desconoce si esta era empleado del expendio de cerveza o era uno de los clientes.

Se registró un ataque armado en un expendio de venta de cerveza de la colonia Pemex en Culiacán, Sinaloa (31/01/26). Foto: Cortesía

