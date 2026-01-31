Cancún, Q. Roo.- Un grupo de siete personas, con drogas y armas, fue detenido en Cancún por elementos de la Guardia Nacional y policía local, por su probable relación con delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo y robo de vehículo.

La Fiscalía General de Quintana Roo (FGE) informó que las personas detenidas son Carlos “N”, Enoc “N”, Raúl “N”, Cecilia “N”, Eliut “N”, Jairo “N” e Israel “N”, quienes fueron aseguradas en dos acciones distintas realizadas en la Supermanzana 247 de esta ciudad.

En una primera intervención, agentes de la Policía de Investigación detuvieron a Carlos “N”, Enoc “N”, Raúl “N”, Cecilia “N” y Eliut “N”, cuando circulaban sobre la calle Octava Cipreses.

Durante la revisión, las autoridades aseguraron dos vehículos, uno de los cuales contaba con reporte de robo.

En el mismo operativo, los agentes localizaron un arma de fuego tipo rifle con cargador metálico y siete cartuchos útiles, así como diversos objetos, entre ellos una mochila de color negro, una piernera negra, una bolsa gris y otra beige.

También fueron aseguradas marihuana, cristal y cocaína.

La Fiscalía indicó que estas personas son investigadas por su presunta pertenencia a un grupo delictivo con operaciones en el estado, relacionado con la venta y distribución de estupefacientes.

En una segunda acción, realizada sobre la calle Paseo Cipreses, en la Supermanzana 247 del fraccionamiento Villas Otoch, Primera Etapa, las autoridades detuvieron a Jairo “N” e Israel “N”, por su probable participación en el delito de robo de vehículo.

Durante esta intervención, los elementos de seguridad aseguraron un automóvil marca BMW que contaba con reporte de robo, así como un par de placas de circulación.

Al inspeccionar la unidad, los agentes localizaron dos placas adicionales correspondientes a otro vehículo.

Las siete personas detenidas, junto con los vehículos y los indicios asegurados en ambos operativos, fueron puestas a disposición del Ministerio Público, quien integrará las carpetas de investigación correspondientes.

La Fiscalía General del Estado indicó que será dentro del término legal cuando se determine la situación jurídica de las personas detenidas.

