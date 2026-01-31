Más Información

Vientos del norte de casi cien kilómetros por hora y temperaturas de hasta -2.0 grados centígrados han afectado en las últimas 24 horas en diversas regiones de , entidad afectada por el paso del Frente Frío 32 y una masa ártica.

Si bien los vientos han dejado caída de árboles, sobre todo en la zona turística de , se reporta un saldo blanco en la mayor parte del territorio estatal, donde hay lluvias, vientos, heladas intensas y un drástico descenso dela temperatura.

La jefa de Hidrometeorología de la Comisión Nacional del Agua Centro-Golfo, Jessica Luna Lagunes, informó que las rachas máximas de vientos se registraron en la franja costera de Veracruz y Laguna Verde, donde alcanzaron los 99.6 y 92.4 kilómetros por hora.

Mientras que en la región montañosa, los vientos fríos alcanzaron los 49.9 kilómetros por hora.

Derivado de las fuertes rachas de viento, personal de Protección Civil del puerto de Veracruz atendió la caída de tres árboles en distintos puntos de la ciudad, uno de ellos sobre un vehículo, sin que se reportaran personas lesionadas.

Vientos del norte de casi cien km por hora y temperaturas de hasta -2.0 grados centígrados han afectado en las últimas 24 horas en diversas regiones de Veracruz (31/01/26). Foto: Especial
Las autoridades municipales mantienen activo un aviso especial y el monitoreo permanente ante condiciones de viento del norte y oleaje elevado de dos a cuatro metros cerca de la costa.

Se hizo un llamado a la población evitar actividades en el mar, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, reducir la exposición al frío, vestir ropa adecuada y brindar especial protección a niñas, niños y personas adultas mayores.

El paso del frente frío generó además intensas heladas en las regiones montañosas, donde se reportaron temperaturas de menos 2 grados en la región de Perote, una montaña ubicada a 40 kilómetros de la capital Xalapa.

La Secretaría de Protección Civil Estatal alertó que seguirán vientos moderados, ambiente templado a fresco, pero muy frío por las noches y madrugadas.

Vientos del norte de casi cien km por hora y temperaturas de hasta -2.0 grados centígrados han afectado en las últimas 24 horas en diversas regiones de Veracruz (31/01/26). Foto: Especial
