La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García (Morena), ratificó su decisión de no aumentar las tarifas del transporte púbico en su modalidad de urbanos en la zona conurbada de Veracruz-Boca del Río, donde ayer jueves hubo un paro de choferes y de concesionarios que dejó varados a miles de usuarios.

Y ante la crisis por la intentona de aumentar el costo del pasaje, anunció que el Estado se hará cargo de la línea de autobuses Ulúa, la cual fue creada por su gobierno con 120 autobuses nuevos comprados a una empresa China y que comenzó a operar de manera conjunta con concesionarios del transporte.

La mandataria rechazó que vaya a retirar concesiones a actuales concesionarios de dicha región turística, pero aseguró que su gobierno se hará cargo por completo de la línea Ulúa, con lo cual –dijo- busca garantizar el servicio a los miles de usuarios afectados por el paro de unidades que exigían aumento al pasaje.

El conflicto en la zona Veracruz-Boca del Río se originó luego que el lunes pasado el servicio de urbanos de la ciudad de Xalapa, capital del estado, aumentó sus tarifas sin previo aviso de las autoridades estatales, lo que detonó la exigencia de incrementos en la región turística.

Los concesionarios de la zona metropolitana de Veracruz aumentaron, sin aval oficial, el pasaje, lo que generó operativos de tránsito de retiro de unidades y ello, a su vez, un paro de labores de choferes que dejó a miles de usuarios varados; incluso, por la noche de ayer jueves, patrullas de la Policía Estatal y Municipal fueron usadas como transporte emergente para la ciudadanía.

“Lamento las incomodidades y condeno enérgicamente los hechos de que se haya suspendido el servicio de forma unilateral el servicio de transporte público, porque quien utiliza este medio es precisamente la gente que no tiene un vehículo propio”, dijo Nahle en una entrevista radiofónica.

Y ratificó la decisión del Estado de no autorizar aumento alguno al pasaje y respetar los descuentos para estudiantes y adultos mayores en la zona de Veracruz-Boca del Río.

Además, anunció que el Gobierno Estatal asumirá el control total de la línea de autobuses Ulúa, la cual se creó luego que su administración compró inicialmente 120 autobuses urbanos híbridos al fabricante chino Yutong Bus y conformó un fideicomiso para operarlos de manera conjunto con concesionarios de esa zona.

“Hay otras líneas que son de concesionarios, no les voy a quitar a los concesionarios sus líneas o servicios, pero ya va a ver una línea del Estado que va a estar en las mismas rutas en la que ha estado circulando: los camiones Ulúa los compró el Estado”, afirmó.

Comparó su decisión de hacerse cargo de los Ulúa con la creación de Metrobús en la Ciudad de México.

“En la reunión que se tuvo ayer en la mañana ellos mismos (los concesionarios), una gran mayoría puso sobre la mesa regresar las unidades al Estado e inmediatamente dijimos si (…) todos los Ulúa se recogen y haremos esta modalidad”, reveló.

A los 120 autobuses chinos con que abrió dicha línea, se le sumaron 20 más y se encuentran en proceso de agregarse 40 unidades, también del fabricante chino Yutong Bus.

“Se los pusimos a la disposición (de concesionarios), trabajamos con ellos, arrancamos el proyecto y a tres meses en forma unilateral toman medidas arbitrarias y así no pueden ser, los camiones se pagaron con recursos públicos, se creó un fideicomiso público, pero esta coyuntura nos da para tomar una decisión: los Ulúa serán parte del Estado”, afirmó.

Ante la crisis por falta de servicio en el puerto de Veracruz, adelantó que incluso está analizando la posibilidad de usar 60 unidades urbanas recientemente adquiridas a la misma empresa china para crear la ruta Quetzali en el puerto de Coatzacoalcos.

