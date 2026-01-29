La Secretaría de Seguridad Pública Estatal habilitó patrullas para trasladar a cientos de usuarios del transporte público en su modalidad de urbanos que se vieron afectados en la zona conurbada de Veracruz-Boca del Río por un conflicto por el alza de tarifas.

Tras una jornada donde cientos de urbanos pararon labores en medio de un pleito con el Gobierno Estatal en demanda de un aumento al pasaje, durante la tarde y noche de este jueves se observaron patrullas de la Policía Estatal y de Tránsito trasladando a docenas de usuarios afectados.

Las unidades policiales, la mayoría de ellas en el Centro Histórico de la Ciudad de Veracruz, subieron a mujeres, niños y hombres a las bateas de las camionetas para trasladarlas a distintas regiones de la zona metropolitana.

Y es que tras la autorización de aumentos en el costo de pasaje en la ciudad de Xalapa, ocurrido el lunes pasado, los transportistas de la zona turística de Veracruz comenzaron a aplicar aumentos sin autorización oficial, lo que generó protestas de la ciudadanía.

Los incrementos también se aplicaron de manera unilateral en las rutas Ulúa, las cuales fueron creadas a propuesta del gobierno del Estado con unidades nuevas procedentes de China.

La respuesta oficial fue la implementación de operativos durante la mañana contra las unidades que no respetaran el costo de nueve pesos; sin embargo, en respuesta los choferes de los urbanos pararon unidades dejando a miles de usuarios afectados en la zona metropolitana del puerto de Veracruz.

Concesionarios del transporte de esa zona, matizaron al asegurar que no se trataba de un paro de labores, sino que carecían de recursos para comprar diésel, ello luego que durante cerca de 15 años no ha habido aumentos a las tarifas, como ocurrió en la capital.

El conflicto se inició porque el gobierno estatal autorizó un aumento al pasaje en la ciudad de Xalapa, pero jamás avisó del mismo y se aplicó el lunes en medio de protestas; horas después, la gobernadora Rocío Nahle García (Morena) reveló que el aumento había sido autorizado por el gobierno y aclaró que solo aplicaba a la ciudad de Xalapa, lo que generó el enojo de concesionarios en otras regiones del estado.

