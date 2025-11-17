Culiacán.- Los 17 hombres que fueron rescatados junto con tres mujeres que se encontraban privados de su libertad en una “yarda” cerca de la comunidad del Diez, en la salida sur de Culiacán, son choferes de carga, los cuales fueron retenidos por personas armadas para revisar sus celulares e interrogarlos.

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, dio a conocer que ninguno de ellos fueron objeto de agresiones físicas, conforme llegaban a descansar en ese sitio fueron retenidos, tres de ellos eran acompañados por mujeres, por lo que aún se continua con las investigaciones de este caso.

Comentó que la información que se conoce es que este hecho está relacionado con el reciente asesinato del propietario de esta yarda, quien fue previamente privado de su libertad con uno de sus hijos, al cual liberaron.

En su tradicional conferencia semanal, el ejecutivo estatal explicó que las 20 personas liberadas refieren que habían sido retenidos en forma individual y despojados de sus celulares, los cuales eran revisados para verificar las comunicaciones que tenían en sus viajes.

Los 17 hombres, todos ellos operadores de tráiler y camiones de carga, expusieron que fueron interrogados por sus captores sobre su trabajo, tiempo en que pasaban en las carreteras y su presencia en la capital del estado.

Rocha Moya indicó que una vez que la Fiscalía General del Estado concluya sus trabajos y cuente con todas las declaraciones de los 17 hombres y las tres mujeres, se va a proceder a su liberación, si no se encuentran elementos que constituyan un delito.

El domingo pasado, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado dio a conocer que, en la zona del Piggy Back, en la salida sur de la capital del estado, las fuerzas federales ejecutaron un operativo especial para rescatar a 20 personas que se encontraban privadas de su libertad.

Se conoce que las diversas instancias de seguridad les dieron seguimiento a varios movimientos sospechosos en las cercanías del poblado conocido como “El Diez”, hasta que lograron ubicar un enorme taller mecánico donde se encontraban 17 hombres y tres mujeres en calidad de privados de su libertad.

