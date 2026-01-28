El Partido Movimiento Ciudadano en Veracruz presentará una serie de acciones legales para frenar y revertir el aumento al costo del pasaje del transporte público en su modalidad de urbano que se aplicó desde el lunes sin previo aviso en la ciudad de Xalapa, capital del Estado.

“Como xalapeño, estoy profundamente indignado. Una vez más, el Gobierno del Estado nos da la espalda a los xalapeños”, denunció el Coordinador Estatal de MC, Luis Carbonell de la Hoz.

El dirigente partidista calificó como sorpresiva y absurda la decisión de aumentar las tarifas de nueve a doce pesos, por lo que lamentó el incremento en medio de unidades de transporte en malas condiciones.

Y anunció que con el apoyo del coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, emprenderán acciones legales, entre ellas amparos.

“He platicado con nuestro coordinador nacional, Jorge Álvarez Máynez, y nos ha dado todo su respaldo con el equipo jurídico nacional para poder presentar un amparo que mantenga una tarifa justa y que busque las condiciones adecuadas para el transporte”, dijo.

El lunes de manera sorpresiva, concesionarios del transporte público en su modalidad de urbanos aplicaron un aumento en las tarifas en la ciudad de Xalapa.

Sin previo aviso, ni de los empresarios ni del gobierno del estado, se aplicaron los incrementos para la población en general, así como para personas de la tercera edad y estudiantes.

De nueve pesos pasó a doce el pasaje general y el preferencial (para personas de la tercera edad y estudiantes) de seis a siete pesos, ello en medio de quejas e inconformidad de cientos y miles de usuarios.

Fue horas después, cuando el Gobierno Estatal confirmó que había autorizado dicho incremento.

Ante ello, este miércoles diversas rutas en el puerto de Veracruz aplicaron un aumento para ubicar sus tarifas en doce pesos, sin embargo el gobierno del estado aclaró ahora sí no había autorización para esa zona.

