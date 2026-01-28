Jorge Álvarez Máynez, coordinador nacional del partido Movimiento Ciudadano (MC), condenó el ataque armado contra los diputados Sergio Torres y Elizabeth Montoya en Culiacán.

También señaló que la crisis de impunidad y violencia de México, y en particular de Sinaloa, ha rebasado todos los límites.

"Estaremos atentos a la información del caso y a que no haya impunidad", escribió en su perfil de X.

Post de Jorge Álvarez Máynez dirigente nacional de MC. Foto: Captura de pantalla de la cuenta de X de @AlvarezMaynez

Lee también Atacan a balazos a líder estatal y a diputada de Movimiento Ciudadano en Sinaloa

Atacan a balazos a diputados emecistas en Culiacán

Este miércoles, los diputados de Movimiento Ciudadano, Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda y Sergio Torres Félix, fueron atacados a balazos por hombres armados, por lo que ambos fueron trasladados heridos a un hospital.

Lo anterior ocurrió a escasos minutos de abandonar el Congreso del Estado, donde participaron en la comparecencia del Secretario de Administración y Finanzas del Estado.

Torres Félix, líder estatal del Movimiento Ciudadano, quien conducía su vehículo en compañía de la legisladora, sobre el boulevard Niños Héroes, conocido como el Malecón Viejo, muy cerca de sus oficinas, personas armadas les dispararon por ambos lados, sin que se conozca la situación de salud de ambos legisladores locales.

El líder estatal de movimiento naranja fue el primer diputado que participó en el proceso de cuestionamiento del funcionario Joaquín Alberto Landeros Guicho sobre el tema de los endeudamientos, minutos después abandonó el recinto parlamentario en compañía de su homóloga, Montoya Ojeda.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr