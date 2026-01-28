Más Información

Atacan a balazos a líder estatal y a diputada de Movimiento Ciudadano en Sinaloa

Atacan a balazos a líder estatal y a diputada de Movimiento Ciudadano en Sinaloa

Rocha Moya instruye implementar operativo de búsqueda de responsables del ataque a diputados de MC; se desconoce su estado de salud

Rocha Moya instruye implementar operativo de búsqueda de responsables del ataque a diputados de MC; se desconoce su estado de salud

Detienen a despachador del Tren Interoceánico; es el segundo aprehendido por descarrilamiento en Oaxaca

Detienen a despachador del Tren Interoceánico; es el segundo aprehendido por descarrilamiento en Oaxaca

Maquinista y conductor del Tren Interoceánico no tenían licencia vigente, reportan; locomotora no cumplía con medidas de seguridad

Maquinista y conductor del Tren Interoceánico no tenían licencia vigente, reportan; locomotora no cumplía con medidas de seguridad

EU y México acuerdan iniciar conversaciones sobre reformas estructurales al T-MEC; incluyen reglas de origen y minerales críticos

EU y México acuerdan iniciar conversaciones sobre reformas estructurales al T-MEC; incluyen reglas de origen y minerales críticos

FGR no entregó carpeta de investigación completa: abogado de marineros acusados de huachicol fiscal; acusa falta de dos tomos

FGR no entregó carpeta de investigación completa: abogado de marineros acusados de huachicol fiscal; acusa falta de dos tomos

, coordinador nacional del partido Movimiento Ciudadano (MC), condenó el contra los diputados Sergio Torres y Elizabeth Montoya en Culiacán.

También señaló que la crisis de impunidad y , y en particular de , ha rebasado todos los límites.

"Estaremos atentos a la información del caso y a que no haya impunidad", escribió en su perfil de X.

Post de Jorge Álvarez Máynez dirigente nacional de MC. Foto: Captura de pantalla de la cuenta de X de @AlvarezMaynez
Post de Jorge Álvarez Máynez dirigente nacional de MC. Foto: Captura de pantalla de la cuenta de X de @AlvarezMaynez

Lee también

Atacan a balazos a diputados emecistas en Culiacán

Este miércoles, los diputados de Movimiento Ciudadano, Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda y Sergio Torres Félix, fueron atacados a balazos por hombres armados, por lo que ambos fueron trasladados heridos a un hospital.

Lo anterior ocurrió a escasos minutos de abandonar el , donde participaron en la comparecencia del Secretario de Administración y Finanzas del Estado.

Torres Félix, líder estatal del Movimiento Ciudadano, quien conducía su vehículo en compañía de la legisladora, sobre el boulevard Niños Héroes, conocido como el Malecón Viejo, , personas armadas les dispararon por ambos lados, sin que se conozca la situación de salud de ambos legisladores locales.

El líder estatal de movimiento naranja fue el primer diputado que participó en el proceso de cuestionamiento del funcionario Joaquín Alberto Landeros Guicho sobre el tema de los endeudamientos, minutos después abandonó el recinto parlamentario en compañía de su homóloga, Montoya Ojeda.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]