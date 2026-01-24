Máynez denuncia a Ticketmaster ante Profeco por boletos de BTS; señala irregularidades en la preventa

Entre quejas y frustración, el pasado 23 de enero se llevó a cabo la preventa de boletos para el concierto de BTS en México, los próximos 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros, donde cientos de fans del grupo surcoreano evidenciaron fallas en la plataforma de Ticketmaster.

Ante la polémica generada en redes sociales en días previos, donde el fandom ARMY logró que Ocesa publicara una lista de precios oficial, así como un mapa donde se explicó la distribución de cada zona, el incumplimiento de la boletera motivó a que Jorge Álvarez Máynez interpusiera formalmente una demanda ante la Procuraduría Federal del Consumidor.

Leer también: “Lo que te quita el gobierno”; Salinas Pliego causa polémica por etiqueta de impuestos en recibos de nómina

Fanáticos de BTS piden transparencia a Ocesa. Foto: Generada con IA

Maynez denuncia a Ticketmaster ante Profeco por boletos de BTS

Por medio de redes sociales, el exdiputado y fanático del K-Pop se quejó por no haber logrado entrar a la preventa, pese a que se acreditó con la membresía exclusiva para fans, por ello en apoyo a las ARMYS, presentó una denuncia ciudadana contra Ticketmaster y Ocesa; “Presentamos una nueva denuncia (en realidad, un alcance a la anterior) ante Profeco por todas las irregularidades y abusos en la venta de boletos de BTS”, escribió.

En la foto del expediente, el representante de Movimiento Ciudadano detalló lo ocurrido durante la preventa para fans de BTS y adjuntó una liga electrónica para acceder a la denuncia.

“El 23 de enero a las 9:00 ingresé a la página web de Ticketmaster para acceder a la preventa, sin embargo, el sistema impedía el ingreso a la preventa, señalando que mi membresía no se encontraba registrada o no coincidía con el correo electrónico, lo cual es falso puesto que todo el registro y proceso lo realicé con el mismo correo electrónico. Pasados varios minutos, y tras lograr ingresar a la fila virtual, logré acceder al sistema de venta; sin embargo, los precios no correspondían a los anunciados.”, señaló en el documento.

Leer también: BTS en México: Los mejores memes que dejó el sold out de la preventa para fans; así reaccionaron las ARMYS

El político publicó su denuncia ciudadana. Foto: Captura de pantalla

Asimismo, ante la misma problemática durante la venta general de este 24 de enero, Máynez elaboró un instructivo para guiar a las ARMYS a levantar sus denuncias ante la Profeco.

También te interesará:

Los mejores consejos de Marie Kondo para mantener el orden en tu hogar durante el 2026

¿Cómo podar la flor de Nochebuena para que sobreviva después de las fiestas? Guía paso a paso

¿Dónde tramitar la tarjeta INAPAM en CDMX? No te pierdas los beneficios en el 2026

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dcs