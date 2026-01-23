BTS en México: Los mejores memes que dejó el sold out de la preventa para fans; así reaccionaron las ARMYS

Tras la controversia en torno al precio de los boletos para los conciertos de BTS en México, el fandom ARMY acaparó los reflectores al exigir a Ocesa transparencia en los costos, obteniendo una resolución histórica por parte de la empresa que publicó una lista con los montos oficiales.

Sin embargo, durante la preventa para fans que inició este 23 de enero, las quejas sobre las fallas en la plataforma de Ticketmaster, así como la larga fila virtual desató una lluvia de memes entre las ARMYS que agotaron las entradas en aproximadamente 75 minutos.

Fans de BTS se volvieron tendencia. Foto: creada con IA

Los mejores memes que dejó el sold out de la preventa para el concierto de BTS

Entre irregularidades en los precios, pese a que Ocesa aseguró que no cambiarían durante la venta, las ARMYS compartieron que el acuerdo no se respetó.

Los mejores memes que dejó el sold out de los boletos para BTS. Fotos Redes Sociales

Las largas filas en la sala de espera de Ticketmaster fue otro de los inconvenientes durante la preventa.

Los mejores memes que dejó el sold out de los boletos para BTS. Fotos Redes Sociales

Mientras que la plataforma presentó fallas, las fans aseguraron que un famoso sitio dedicado a la reventa ya ofrecía los boletos a precios estratosféricos.

Los mejores memes que dejó el sold out de los boletos para BTS. Fotos Redes Sociales

El fandom ARMY se enviaba mensajes de apoyo en redes sociales, sin embargo la tristeza de quienes no alcanzaron entradas fue evidente.

Los mejores memes que dejó el sold out de los boletos para BTS. Fotos Redes Sociales

Cabe mencionar que la venta general continúa programada para este sábado 24 de enero a partir de las 9:00 de la mañana.

Los mejores memes que dejó la preventa para fans de BTS. Foto: Redes Sociales

