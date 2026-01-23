Más Información

Los anuncios durante el y el gran impacto que generan durante el evento deportivo más visto del año, volvió a ser tema de conversación al confirmar la alianza entre y la empresa tecnológica Salesforce, pues regalarán un millón de dólares a un espectador.

En medio de lo que será una campaña sin precedentes entre el youtuber con más de 400 millones de seguidores y la compañía multinacional enfocada al desarrollo empresarial y gestión de ventas en la web; la mezcla entre el mundo digital con el marketing tradicional, promete grandes resultados.

MrBeast protagonizará comercial en el Super Bowl. Foto: redes sociales
MrBeast lanzará épico reto durante el Super Bowl

Por medio de un video que levantó gran expectativa entre los fans del creador de contenido, quien compartió un recorrido por el corporativo de Salesforce, donde se reunió con el equipo de marketing para planear la épica campaña.

En el clip, Jimmy Donaldson pide libertad creativa al incluir cualquier elemento en el anuncio, consiguiendo la aprobación de los ejecutivos con la condición de incluir los productos de la compañía.

"Lo único que voy a decir es que si ves este anuncio del Super Bowl, podrías hacerte millonario", mencionó MrBeast.

Hasta el momento, se sabe que el influencer protagonizará el anuncio que se transmitirá durante el Super Bowl LX el próximo 8 de febrero, donde uno de los espectadores tendrá la oportunidad de ganar un millón de dólares.

