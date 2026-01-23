¡Orgullo mexicano! El Malilla y El Bogueto sorprenden al desfilar en París Fashion Week; video se viraliza

La influencia de la música urbana se consolidó este viernes como un escaparate para el talento mexicano en París Fashion Week, durante la pasarela de Willy Chavarría.

La apuesta del diseñador por incluir a los intérpretes de reggaetón Fernando Hernández Flores, mejor conocido como El Malilla y Armando Toledo Rosas, El Bogueto, como los nuevos rostros de la moda masculina al presentar la colección otoño-invierno 2026, se volvió tendencia en la red.

Leer también: Chumel Torres reacciona a regulación de Ocesa en precio de boletos para BTS; “Las ARMY logrando justicia”

El reggaetonero fue confirmado como parte del Coachella 2025. Foto: Berenice Fregoso/ EL UNIVERSAL.

El Malilla y el Bogueto desfilan en París Fashion Week

Con gran orgullo, los cantantes del Estado de México compartieron por redes sociales su debut en la pasarela internacional, portando las piezas del diseñador mexico-estadounidense y otros detalles detrás de bambalinas.

El Malilla desfiló con un atuendo protagonizado por pantalones amplios, una chamarra con aplicaciones de cuero y una camisa de cuadros oversized

“The Reaaaalll Papi Chulo Aka Tu Maliante Bebé, El Chamako de Valle, M A L I y ahora MaliTopModel… péguense en el pecho que esto también es suyo. ARRIBA EL ESTADO DE MÉXICO” escribió intérprete originario de Valle de Chalco.

Leer también: Eugenio Derbez comparte épica foto con MrBeast en su visita a México; “se vienen cositas”

The Reaaaalll Papi Chulo 🌹

Aka Tu Maliante Bebé, El Chamako de Valle, M A L I y ahora MaliTopModel… péguense en el pecho que esto también es suyo. ARRIBA EL ESTADO DE MÉXICO ❤️🇲🇽

Nos vemos en el Palacio.



Tnku so much Willy C. pic.twitter.com/74WO4FN6Pd — El Malilla (@elmalibaby) January 23, 2026

Por otro lado, El Bogueto compartió en sus historias la foto de su vestuario donde resaltó la presencia de un abrigo negro, un suéter oscuro con una playera de cuello alto en contraste y pantalones de animal print; además previo a la pasarela pidió a sus fans que le desearan suerte.

Los artistas debutaron en la pasarela con el diseñador Willy Chavarría. Fotos: Redes Sociales

También te interesará:

Los mejores consejos de Marie Kondo para mantener el orden en tu hogar durante el 2026

¿Cómo podar la flor de Nochebuena para que sobreviva después de las fiestas? Guía paso a paso

¿Dónde tramitar la tarjeta INAPAM en CDMX? No te pierdas los beneficios en el 2026

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dcs