¡Orgullo mexicano! El Malilla y El Bogueto sorprenden al desfilar en París Fashion Week; video se viraliza

La influencia de la música urbana se consolidó este viernes como un escaparate para el talento mexicano en , durante la pasarela de Willy Chavarría.

La apuesta del diseñador por incluir a los intérpretes de reggaetón Fernando Hernández Flores, mejor conocido como y Armando Toledo Rosas, El Bogueto, como los nuevos rostros de la moda masculina al presentar la colección otoño-invierno 2026, se volvió tendencia en la red.

El reggaetonero fue confirmado como parte del Coachella 2025. Foto: Berenice Fregoso/ EL UNIVERSAL.
El Malilla y el Bogueto desfilan en París Fashion Week

Con gran orgullo, los cantantes del Estado de México compartieron por redes sociales su debut en la pasarela internacional, portando las piezas del diseñador mexico-estadounidense y otros detalles detrás de bambalinas.

El Malilla desfiló con un atuendo protagonizado por pantalones amplios, una chamarra con aplicaciones de cuero y una camisa de cuadros oversized

“The Reaaaalll Papi Chulo Aka Tu Maliante Bebé, El Chamako de Valle, M A L I y ahora MaliTopModel… péguense en el pecho que esto también es suyo. ARRIBA EL ESTADO DE MÉXICO” escribió intérprete originario de Valle de Chalco.

Por otro lado, El Bogueto compartió en sus historias la foto de su vestuario donde resaltó la presencia de un abrigo negro, un suéter oscuro con una playera de cuello alto en contraste y pantalones de animal print; además previo a la pasarela pidió a sus fans que le desearan suerte.

Los artistas debutaron en la pasarela con el diseñador Willy Chavarría. Fotos: Redes Sociales
