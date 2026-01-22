Más Información

Las 5 plantas mejor recomendadas para interiores; decora tu hogar con elementos naturales

Las 5 plantas mejor recomendadas para interiores; decora tu hogar con elementos naturales

Chumel Torres reacciona a regulación de Ocesa en precio de boletos para BTS; “Las ARMY logrando justicia”

Chumel Torres reacciona a regulación de Ocesa en precio de boletos para BTS; “Las ARMY logrando justicia”

La Cotorrisa llega a Netflix con Supernova Génesis 2026; ¿cuándo y a qué hora ver el evento de box?

La Cotorrisa llega a Netflix con Supernova Génesis 2026; ¿cuándo y a qué hora ver el evento de box?

Concierto de Harry Styles en México desata la mejor ola de memes; así reaccionaron los fans

Concierto de Harry Styles en México desata la mejor ola de memes; así reaccionaron los fans

Perritos callejeros descansan en sucursal de Elektra y se viraliza; Salinas Pliego muestra su apoyo

Perritos callejeros descansan en sucursal de Elektra y se viraliza; Salinas Pliego muestra su apoyo

Luego de que el fandom ARMY en México encendiera la polémica al exigir transparencia en los precios del en la CDMX, organizando marchas y protestas virtuales; Ocesa publicó el costo que tendrán los boletos, marcando un precedente histórico en la industria del entretenimiento.

La presión mediática por parte del grupo de fans de la banda surcoreana, logró que la promotora a cargo de los conciertos de BTS en el Estadio GNP Seguros los próximos 7, 9 y 10 de mayo, diera a conocer a través de un comunicado en redes sociales un mapa y la lista de precios oficiales, previo a la venta de boletos.

Entre la ola de reacciones por este hecho que podría beneficiar a miles de asistentes a conciertos en los siguientes años, se volvió tendencia en ‘X’ al reconocer la victoria de las ARMY.

Leer también:

BTS: Permission to Dance on Stage LA. (19/01/26) Foto: Disney Plus
BTS: Permission to Dance on Stage LA. (19/01/26) Foto: Disney Plus

Chumel Torres reacciona a regulación de Ocesa en precio de boletos para BTS

La organización de uno de los fandoms más influyente en redes sociales, dejó claro que pueden traspasar las pantallas con tal de tener la oportunidad de ver a sus artistas y ante ello, Chumel Torres destacó la labor de las ARMY y escribió:

“¿Las Army de BTS logrando justicia en los precios?… 2026 es el mejor año de la historia.”.

Asimismo, compartió el comunicado de Ocesa con los precios de los boletos para uno de los conciertos más esperados de este año.

Leer también:

El presentador reaccionó a la victoria de las ARMY en México. Foto: Redes Sociales
El presentador reaccionó a la victoria de las ARMY en México. Foto: Redes Sociales

¿Cuánto cuestan los boletos del concierto de BTS en México?

Los boletos para "BTS World Tour ARIRANG" en la Ciudad de México han sido fijados por Ocesa de la siguiente forma, asegurando que los precios no cambiarán durante la preventa ni la venta general:

  • $1,767 MXN
  • $2,840 MXN
  • $4,476 MXN
  • $4,948 MXN
  • $8,010 MXN
  • $8,482 MXN
  • $8,953 MXN
  • $13,330 MXN
  • $17,782 MXN será el precio máximo de los boletos VIP

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dcs

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]