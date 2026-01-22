Chumel Torres reacciona a regulación de Ocesa en precio de boletos para BTS; “Las ARMY logrando justicia”

Luego de que el fandom ARMY en México encendiera la polémica al exigir transparencia en los precios del concierto de BTS en la CDMX, organizando marchas y protestas virtuales; Ocesa publicó el costo que tendrán los boletos, marcando un precedente histórico en la industria del entretenimiento.

La presión mediática por parte del grupo de fans de la banda surcoreana, logró que la promotora a cargo de los conciertos de BTS en el Estadio GNP Seguros los próximos 7, 9 y 10 de mayo, diera a conocer a través de un comunicado en redes sociales un mapa y la lista de precios oficiales, previo a la venta de boletos.

Entre la ola de reacciones por este hecho que podría beneficiar a miles de asistentes a conciertos en los siguientes años, Chumel Torres se volvió tendencia en ‘X’ al reconocer la victoria de las ARMY.

Leer también: Concierto de Harry Styles en México desata la mejor ola de memes; así reaccionaron los fans

BTS: Permission to Dance on Stage LA. (19/01/26) Foto: Disney Plus

Chumel Torres reacciona a regulación de Ocesa en precio de boletos para BTS

La organización de uno de los fandoms más influyente en redes sociales, dejó claro que pueden traspasar las pantallas con tal de tener la oportunidad de ver a sus artistas y ante ello, Chumel Torres destacó la labor de las ARMY y escribió:

“¿Las Army de BTS logrando justicia en los precios?… 2026 es el mejor año de la historia.”.

Asimismo, compartió el comunicado de Ocesa con los precios de los boletos para uno de los conciertos más esperados de este año.

Leer también: Eugenio Derbez comparte épica foto con MrBeast en su visita a México; “se vienen cositas”

El presentador reaccionó a la victoria de las ARMY en México. Foto: Redes Sociales

¿Cuánto cuestan los boletos del concierto de BTS en México?

Los boletos para "BTS World Tour ARIRANG" en la Ciudad de México han sido fijados por Ocesa de la siguiente forma, asegurando que los precios no cambiarán durante la preventa ni la venta general:

$1,767 MXN

$2,840 MXN

$4,476 MXN

$4,948 MXN

$8,010 MXN

$8,482 MXN

$8,953 MXN

$13,330 MXN

$17,782 MXN será el precio máximo de los boletos VIP

También te interesará:

Los mejores consejos de Marie Kondo para mantener el orden en tu hogar durante el 2026

¿Cómo podar la flor de Nochebuena para que sobreviva después de las fiestas? Guía paso a paso

¿Dónde tramitar la tarjeta INAPAM en CDMX? No te pierdas los beneficios en el 2026

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dcs