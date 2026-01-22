Concierto de Harry Styles en México desata la mejor ola de memes; así reaccionaron los fans

Después de una pausa en su carrera, el británico Harry Styles anunció la llegada de un nuevo álbum "Kiss All The Time. Disco, Occasionally" junto con una gira mundial, donde incluirá dos conciertos en México el próximo 31 de julio y 1 de agosto en el Estadio GNP Seguros.

Por este motivo, el ex integrante de One Direction se volvió tendencia y desató la locura entre los fans que esperaban su regreso desde el 2022 con una gran lluvia de memes.

El cantante anunció su regreso tras cuatro años de ausencia. Foto: Instagram.

Los mejores memes que dejó la gira de Harry Styles en México

Con varios shows de artistas internacionales en puerta para este 2026, los fans mencionaron que será un año difícil para mantener sus ahorros intactos.

La celebración de los fans se hizo presente. Foto: Redes Sociales

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar, después de cuatro años de ausencia del intérprete de "As It Was".

Fans reaccionan al concierto de Harry Styles en México. Foto: Redes Socieles

El anuncio de la gira mundial ocurrió a pocos días de la revelación del cuarto álbum de estudio "Kiss All The Time. Disco, Occasionally".

Fans reaccionan al concierto de Harry Styles en México. Foto: Redes Socieles

Asimismo, las quejas de los fans no se hicieron esperar por el poco tiempo que les queda para ahorrar el dinero de los boletos, pues la preventa será el próximo 28 de enero.

Fans reaccionan al concierto de Harry Styles en México. Foto: Redes Socieles

La euforia por que llegue la fecha del concierto, se apoderó de los internautas.

Fans reaccionan al concierto de Harry Styles en México. Foto: Redes Socieles

Cabe destacar que también Louis Tomlinson lanzó nueva música recientemente, así que los fans están agradecidos de tener a dos ex One Direction de vuelta.

La celebración de los fans se hizo presente en redes sociales.

