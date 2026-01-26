Más Información

Salen más gastos de la Nueva Corte; compraron togas por casi 300 mil pesos

Salen más gastos de la Nueva Corte; compraron togas por casi 300 mil pesos

Campeche silenciado; bajo el acoso de Layda Sansores

Campeche silenciado; bajo el acoso de Layda Sansores

Fin de semana negro para ministros de la SCJN; camionetas blindadas, ritual millonario y viaje VIP

Fin de semana negro para ministros de la SCJN; camionetas blindadas, ritual millonario y viaje VIP

Ratifican a Gertz Manero como embajador de México en Reino Unido; legisladores debaten si tiene la preparación

Ratifican a Gertz Manero como embajador de México en Reino Unido; legisladores debaten si tiene la preparación

Ministros de la Corte hablan sobre polémica por camionetas blindadas; la seguridad no implica lujo, dicen

Ministros de la Corte hablan sobre polémica por camionetas blindadas; la seguridad no implica lujo, dicen

Sheinbaum envía carta a Presidente de Corea del Sur; pide que BTS tenga más fechas en México

Sheinbaum envía carta a Presidente de Corea del Sur; pide que BTS tenga más fechas en México

De manera sorpresiva, concesionarios del transporte público en su modalidad de urbanos aplicaron un aumento en las tarifas en la ciudad de Xalapa, capital del estado de Veracruz.

Sin previo aviso, ni de los empresarios ni del gobierno del estado, desde la mañana de este lunes se aplicaron los incrementos para la población en general, así como para personas de la tercera edad y estudiantes.

De nueve pesos pasó a doce el pasaje general y el preferencial (para personas de la tercera edad y estudiantes) de seis a siete pesos, ello en medio de quejas e inconformidad de cientos y miles de usuarios.

Lee también

En los parabrisas de las unidades se colocaron las nuevas tarifas, la cuales no habían registrado aumentos desde hace un par de años; en tanto, diversas organizaciones sociales se han manifestado en contra del alza.

El delegado de la Asociación Nacional de Padres de Familia, Esteban Rodríguez Ortega recriminó el aumento al pasaje, pues aseguró que afecta directamente al bolsillo de miles de padres y madres de familia.

“Nos afecta y nos afecta directamente a nosotros los padres de familia. Día cn día hay que darles a nuestros hijos para que se transporten y se traladen a sus escuelas”, recordó.

Por lo que llamó al Gobierno estatal a revisar los aumentos, los cuales consideró que son demasiado altos.

Hasta antes del medio día, el Gobierno del Estado no se había pronunciado sobre el alza en el pasaje.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]