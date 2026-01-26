De manera sorpresiva, concesionarios del transporte público en su modalidad de urbanos aplicaron un aumento en las tarifas en la ciudad de Xalapa, capital del estado de Veracruz.

Sin previo aviso, ni de los empresarios ni del gobierno del estado, desde la mañana de este lunes se aplicaron los incrementos para la población en general, así como para personas de la tercera edad y estudiantes.

De nueve pesos pasó a doce el pasaje general y el preferencial (para personas de la tercera edad y estudiantes) de seis a siete pesos, ello en medio de quejas e inconformidad de cientos y miles de usuarios.

En los parabrisas de las unidades se colocaron las nuevas tarifas, la cuales no habían registrado aumentos desde hace un par de años; en tanto, diversas organizaciones sociales se han manifestado en contra del alza.

El delegado de la Asociación Nacional de Padres de Familia, Esteban Rodríguez Ortega recriminó el aumento al pasaje, pues aseguró que afecta directamente al bolsillo de miles de padres y madres de familia.

“Nos afecta y nos afecta directamente a nosotros los padres de familia. Día cn día hay que darles a nuestros hijos para que se transporten y se traladen a sus escuelas”, recordó.

Por lo que llamó al Gobierno estatal a revisar los aumentos, los cuales consideró que son demasiado altos.

Hasta antes del medio día, el Gobierno del Estado no se había pronunciado sobre el alza en el pasaje.

