Una mujer fue asesinada y encontrada dentro de un tambo en el fraccionamiento Miravalle de Gómez Palacio, Durango. Hasta el momento no ha sido identificada.

Los hechos ocurrieron la tarde del viernes, cuando una mujer alertó a las autoridades del hallazgo mientras buscaba objetos reciclables en el lote baldío de la colonia Miravalle. El reporte preliminar indica que la persona encontró a la mujer en un tambo que estaba tapado con un colchón y pedazos de block.

Elementos de distintas corporaciones llegaron al lugar, donde confirmaron el hallazgo de una mujer asesinada con heridas de arma blanca en tórax y abdomen.

Estalla taller clandestino de explosivos operado por Los Viagras en Buenavista, Michoacán; hay al menos tres muertos

Hasta este sábado la mujer no ha sido identificada por familiares, pero es descrita como una mujer de entre 30 y 35 años, de tez morena clara, complexión robusta y cabello largo color negro. También fue encontrada con un pantalón de mezclilla azul, sudadera rosa y calcetines negros.

El cuerpo de la mujer fue enviado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley. Las autoridades de Durango activaron el protocolo de delito de feminicidio.

Cabe recordar que a principios de año se habían presentado otros dos feminicidios en el Estado. Desde noviembre de 2018, la secretaría de Gobernación emitió declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) para 16 municipios de Durango, incluido Gómez Palacio.

