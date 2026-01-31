Michoacán.- El saldo que dejó el estallido de un taller clandestino para la de fabricación de artefactos explosivos en la localidad de División del Norte, municipio de Buenavista, Michoacán, es, preliminarmente de tres personas muertas.

Corporaciones de seguridad y militares de la región indican que ese lugar era operado por el grupo criminal Los Viagras, aliados con Los Blancos de Troya y el Cártel Jalisco Nueva Generación.

La explosión ocurrió la madrugada de este sábado, en esa región de la Tierra Caliente, mientras sujetos al servicio de esa célula delictiva manipulaban los artefactos.

Los cuerpos de las víctimas (aún sin identificar), semicalcinados y cercenados de algunas de sus extremidades, fueron abandonados por sujetos armados de ese grupo criminal sobre la carretera Apatzingán-Buenavista, en las inmediaciones del Rancho La Virgen.

Los informes de seguridad indican que esos explosivos han sido utilizados para atacar a fuerzas federales y estatales que mantienen informes despliegue en esa zona de la entidad, como parte del Plan Michoacán.

Apenas, el pasado jueves, ese bloque criminal autodenominado Cártel Michoacán Nueva Generación, perpetró un ataque armado y con explosivos en contra de elementos del Ejército Mexicano que repelieron la ofensiva.

Ese hecho dejó tres criminales abatidos y dos elementos militares lesionados, en ese vértice que hacen los municipios de Buenavista, Aguililla y Tepalcatepec.

Las autoridades ya investigan también a un sujeto de nombre Julio César Acosta Grajeda, que se hace pasar como “creador de contenido”, dedicado desde diferentes páginas de redes sociales, a manipular la información a favor del CMNG y en contra de las instituciones de seguridad.

Aseguran explosivos

Como parte de los operativos del Plan Michoacán, personal de la Secretaría de la Defensa, así como de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, localizaron y aseguraron 19 artefactos explosivos en un predio de la comunidad de Catalinas.

Se trata de 18 artefactos que son lanzados desde drones en contra de la población y de las mismas autoridades.

Los despliegues permanecen en la zona para dar con los principales generadores de violencia, del cobro de extorsiones al sector agrícola y productivo, así como a diferentes giros comerciales.

Foto: Especial

