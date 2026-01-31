Juchitán, Oax. – Los fuertes vientos que trajo el Frente Frío número 32, en su paso por el Istmo de Tehuantepec, provocaron la volcadura de un tráiler con caja vacía, sobre la extensión de la autopista 185 D, en la jurisdicción de la comunidad zapoteca de La Ventosa.

Desde ayer viernes, las autoridades de protección civil alertaron a las autoridades municipales de la región sobre el ingreso del frente frío con vientos del “norte”, con rachas “de fuertes a muy fuertes” en el tramo de la carretera Panamericana 190, La Ventosa-La Venta.

Nuevamente las autoridades de protección civil alertaron a los pescadores que viven en las cercanías de las lagunas Superior e Inferior del golfo de Tehuantepec, para que eviten salir a la pesca debido a “los altos oleajes”, que pueden el hundimiento de sus lanchas.

En sus primeras horas de haber ingresado al territorio istmeño, el Frente Frío número 32 está golpeando con sus fuertes vientos al sistema de distribución eléctrica y ha dejado sin “luz” a varias comunidades rurales y a colonias enteras de municipios urbanos como Juchitán y Salina Cruz.

Con la volcadura de hoy, de un tráiler procedente de Chiapas, con destino a la Ciudad de México, suman nueve tráileres volcados en la zona La Ventosa-La Venta, sin mayores daños que pérdidas materiales, en lo que llevamos de este año.

Las condiciones climatológicas de este Frente frío número 32, como el descenso de la temperatura, lluvias en las zonas montañosas, altas olas en el golfo de Tehuantepec, así como los fuertes vientos, se mantendrán en las próximas 48 horas, indicaron las autoridades.

