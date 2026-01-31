El primer mes del año termina, sin embargo, las lluvias permanecen en gran parte del país para este sábado 31 de enero. Debido a la presencia del Frente frío número 32 junto a la masa de aire ártico que lo impulsa, así como el ingreso de humedad en el Pacífico, se esperan precipitaciones de distintas intensidades en territorio mexicano, principalmente en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), también se pronostica un evento de Norte con viento s de varias intensidades, mientras que las lluvias previstas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y ocasionar deslaves, así como encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

Sábado 31 de enero con lluvias en estos estados

El SMN pronosticó lluvias puntuales intensas y muy fuertes en los estados de:

Veracruz, regiones de Los Tuxtlas, Olmeca y Papaloapan

Oaxaca

Chiapas

Tabasco

Guerrero

Para estos estados se esperan lluvias fuertes:

Puebla, específicamente en Tehuacán-Sierra Negra y Valle Serdán

Veracruz, en Nautla y Capital

Campeche

Intervalos de chubascos en:

Jalisco

Colima

Michoacán

Estado de México

Querétaro

Tlaxcala

Ciudad de México

Morelos

Hidalgo, en la Sierra Alta, Huasteca, Sierra de Tenango y Valle de Tulancingo

Puebla, en la Sierra Norte y Sierra Nororiental

Veracruz, en la Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca y Las Montañas

Yucatán

Quintana Roo

Para Tamaulipas y San Luis Potosí se esperan algunas lluvias aisladas. Se prevé caída de nueve y aguanieve en cimas superiores a los 3 mil 800 metros sobre el nivel del mar como el Ajusco, Sierra Negra, Malinche, Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Nevado de Toluca, Pico de Orizaba y Cofre de Perote.

Evento Norte en México

El SMN detalló que territorio mexicano espera un evento de Norte que alcanzará vientos de hasta 90 kilómetros por hora (km/h) y rachas de hasta 120 km/h.

Para el istmo y golfo de Tehuantepec que abarca los estados de Oaxaca y Chiapas, se esperan vientos de 70 a 90 km/h con rachas de 100 a 120 km/h. En Veracruz se prevén vientos de 60 a 70 km/h con rachas de 80 a 100 km/h.

Para Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo se prevén vientos de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h, mientras que para Tamaulipas habrá aire de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h.

Los vientos de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h se pronostican para el golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Estado de México y Ciudad de México.

Finalmente, el SMN agregó que vientos fuertes podrían originar la caída de árboles y anuncios publicitarios, por lo que exhortó a la población seguir las recomendaciones de Protección Civil.

