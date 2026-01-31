San Cristóbal de las Casas.- El Tribunal del Poder Judicial del Estado de Chiapas anunció que ha brindado protección integral e implementado de “manera oportuna y permanente” medidas cautelares y de protección especial, “para salvaguardar la integridad física emocional y los derechos” de una niña de Chiapas, que fue exhibida en videos en una televisora de Ciudad de México y en páginas de Facebook.

En un comunicado, el Tribunal sostiene que “por mandato constitucional y legal”, las personas juzgadoras “tienen prohibido emitir pronunciamientos políticos o anticipar criterios sobre asuntos en trámites, a fin de preservar el debido proceso, la imparcialidad judicial y la igualdad procesal”.

El caso de VO, la niña que fue exhibida en noticiarios de Ciudad de México y en páginas de Facebook de Chiapas, organismos que trabajan por los derechos de la niñez y la infancia pidieron “el apoyo, la observación y el acompañamiento de autoridades e instancias estatales, federales y nacionales”, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, para proteger sus derechos.

Con esto se busca “recibir orientación, observación y acompañamiento dentro de sus respectivos ámbitos de competencia, priorizando en todo momento el interés superior de la niñez, así como la seguridad y el bienestar integral de la niña”.

Hasta ahora, se han sumado para pedir la protección de los derechos de la niña, VO, el CRIT Teletón, Fundación PAS, Fundación Granito de Arena, Proyecto 555 y Fundación Freedom.

De acuerdo con la nota que se publicó en una televisora de Ciudad de México, se da a conocer que VO, de tres años de edad, sufrió maltratos de su madre, Carolina “N”, según denunció su progenitor, Mauricio Orantes.

Pero el caso que llegó a los tribunales, la Jueza Civil no encontró elementos suficientes para sancionarla, porque Carolina “N”, alegó que estaba perturbada. “En el interrogatorio del Juzgado Civil, ella admite que es ella la de los videos que se ve en pantalla; dice que tenía estrés, que tiene disonancia cognitiva… culpa al clima emocional y psicológico”, explicó Orantes.

Durante el proceso penal, la Jueza le otorgó a Mauricio Orantes la custodia de la niña, pero en febrero del 2025, la letrada desestimó los videos presentados. “Además, bajo circunstancias irregulares, fue detenido acusado del delito de violación agravada, contra su expareja”, se dice en la nota periodística.

Finalmente, el caso llegó a un acuerdo, cuando Carolina le pidió a Mauricio que retiraría el cargo de delito de violación, si permitía compartir la custodia de VO.

Mauricio Orantes, una vez libre, acusó a un hermano de Carolina, presuntamente de haber cometido abuso sexual contra su hija, pero la madre denunció al padre por violencia vicaria.

La Jueza ahora ha emitido un fallo, donde pide que la niña regrese al lado de su madre, porque no encontró elementos por violencia sexual.

Por todo esto, el Tribunal Superior de Justicia de Chiapas establece que este Poder “actúa con absoluta autonomía, ajustando su desempeño estrictamente a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a las leyes vigentes y a los estándares internacionales en materia de derechos humanos y con perspectiva de infancias”.

“Este Poder Judicial reitera que no tolerará conductas irregulares que vulneren los derechos de las infancias chiapanecas, en los procesos jurisdiccionales”.

Y pide a las partes involucradas y a la sociedad civil “a dirimir las controversias a través de las vías legales correspondientes y no en el ámbito mediático, priorizando en todo momento la protección de la integridad física y emocional de la niñez”.

Se espera un pronunciamiento de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, a la televisora y las páginas de Facebook de Chiapas, que usaron las imágenes de la niña, para saber si serán acreedores de una responsabilidad administrativa.

