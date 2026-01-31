Culiacán, Sin.- En una nueva visita al hospital donde aún se encuentra en terapia intensiva el líder estatal de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix, el gobernador del estado fue enterado que se encuentra estable y evoluciona en forma favorable.

El mandatario estatal Rubén Rocha Moya y el Secretario de Salud del Estado, Cuitláhuac González Galindo, acudieron muy temprano a visitar a Torres Félix, quien el pasado día 28 de enero, fue víctima de un atentado, junto con su chofer y la diputada local, Elizabeth Montoya Ojeda, los cuales también resultaron lesionados.

Comentó que el político continúa sedado e intubado, bajo observación médica con la práctica de diversos estudios, por lo que se conoce que presenta una evolución favorable, después de las casi primeras 72 horas siguientes a las cirugías a las que fue sometido.

El mandatario estatal, Rubén Rocha Moya, explicó que el legislador emecista continúa sedado e intubado y bajo observación médica. Foto: Especial

El gobernador explicó que la Fiscal General del Estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo, continúa con las investigaciones del atentado a los dos legisladores locales del movimiento naranja y mantiene continua comunicación con Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Federal.

Sin dar mayores detalles del avance de las investigaciones de este caso, el ejecutivo estatal se mostró confiando en que la salud de Torres Félix, va a evolucionar en forma favorable en el transcurso de los próximos días.

