El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que la coordinación entre el gobierno federal, estatal y municipal ha permitido avances significativos en el combate a la violencia y al tráfico de drogas en Baja California, con decomisos históricos de fentanilo, metanfetamina y cocaína, así como una reducción sostenida en los homicidios dolosos.

García Harfuch detalló que, de septiembre de 2024 a diciembre de 2025, el promedio diario de homicidios dolosos en el estado se redujo en 42 por ciento.

En tanto, al comparar el total anual de 2024 con el de 2025, la disminución fue de 28 por ciento, lo que representa el nivel más bajo desde 2018.

Añadió que Baja California pasó del segundo al tercer lugar nacional en concentración de homicidios dolosos, mientras que los delitos de alto impacto registraron una reducción del 38 por ciento en su promedio diario entre septiembre de 2024 y diciembre de 2025, y del 32 por ciento al comparar ambos años completos.

Harfuch destaca acciones contra delitos de alto impacto en Baja California

En cuanto a resultados operativos, el titular de la SSPC informó que del 1 de octubre de 2024 al 15 de enero de 2026 se logró la detención de 5 mil 509 personas por delitos de alto impacto, así como el aseguramiento de mil 253 armas de fuego.

En materia de drogas, destacó el decomiso de más de 30 toneladas de estupefacientes, entre ellas 242 kilogramos de fentanilo y más de 621 mil pastillas de esta sustancia, además de la inhabilitación de tres laboratorios clandestinos para la producción de drogas sintéticas.

Sobre el combate a la extorsión, García Harfuch señaló que, como parte de la estrategia nacional contra este delito, se detuvo a más de 70 personas y se logró una reducción del 50 por ciento en la incidencia delictiva en la entidad.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Foto: Presidencia

Precisó que 11 de los detenidos eran objetivos prioritarios, y que se iniciaron 29 carpetas de investigación que derivaron en la desarticulación de 20 bandas criminales, principalmente en zonas comerciales.

Entre los casos relevantes, mencionó la detención de Fabián “N” y Alberto “N”, quienes contaban con órdenes de aprehensión por extorsión agravada a comerciantes de la Central de Abastos, así como diversas detenciones en flagrancia derivadas de denuncias ciudadanas.

El secretario también resaltó los aseguramientos realizados en inspecciones fronterizas y carreteras, donde elementos del Ejército, Guardia Nacional, Marina, policías estatales y autoridades federales localizaron cargamentos de metanfetamina y cocaína ocultos en tractocamiones, vagones ferroviarios y compartimentos modificados.

En Tijuana, destacó el aseguramiento de media tonelada de metanfetamina y 60 kilogramos de cocaína en un tráiler con doble fondo, así como otros 115 kilogramos de metanfetamina en un tractocamión.

En Mexicali, se aseguraron más de 300 kilogramos de metanfetamina en un tractocamión y 144 kilogramos adicionales en un vagón ferroviario. En San Quintín, fue detenido un integrante de un grupo delictivo y se decomisaron mil 200 kilogramos de metanfetamina.

García Harfuch subrayó la detención de diversos objetivos prioritarios y generadores de violencia en Tijuana, vinculados a distintas facciones del Cártel del Pacífico, como Los Rusos, Los Aquiles y el grupo Arellano Félix, lo que ha permitido debilitar sus estructuras criminales y reducir su capacidad operativa.

“Estos avances son resultado de una estrategia integral basada en inteligencia, el combate a los generadores de violencia y la coordinación operativa entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y las autoridades de Baja California”, concluyó.

