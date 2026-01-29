Como parte de su gira por los estados para encabezar los gabinetes de Seguridad, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ajustó su conferencia mañanera de este viernes 30 de enero a las 09:40 horas, centro, en Tijuana, Baja California.

Acompañada del gabinete de Seguridad y de la gobernadora Marina del Pilar Ávila, la conferencia se realizará en el cuartel general de la segunda Zona Militar.

Para las 12:00 horas (14:00, centro) tiene programada la apertura de la primera etapa del Viaducto Elevado, en Tijuana.

A las 14:00 horas (16:15, centro) se tiene agendada la inauguración Universidad Rosario Castellanos en ese mismo municipio.

