Más Información

Salinas acuerda pagar más de 32 mmdp por impuestos; adelanta 10 mil millones y le restan 18 pagos

Salinas acuerda pagar más de 32 mmdp por impuestos; adelanta 10 mil millones y le restan 18 pagos

Descarrilamiento del Interoceánico: Cerré los ojos y sentí como se volteaba el tren, relata víctima; iba a exceso de velocidad, asegura

Descarrilamiento del Interoceánico: Cerré los ojos y sentí como se volteaba el tren, relata víctima; iba a exceso de velocidad, asegura

Trump pondrá aranceles a quienes den petróleo a Cuba; declara emergencia nacional

Trump pondrá aranceles a quienes den petróleo a Cuba; declara emergencia nacional

Sergio Torres Félix, diputado de MC baleado en Culiacán, es trasladado a un hospital de alta especialidad; continúa delicado

Sergio Torres Félix, diputado de MC baleado en Culiacán, es trasladado a un hospital de alta especialidad; continúa delicado

Otorgan suspensión definitiva a exrector de Universidad Autónoma de Campeche; nombramiento de Fanny Guillermo queda sin efecto

Otorgan suspensión definitiva a exrector de Universidad Autónoma de Campeche; nombramiento de Fanny Guillermo queda sin efecto

"El CIDE tiene que trabajar para recuperarse”: Rosaura Ruiz habla de la salida de Romero Tellaeche

"El CIDE tiene que trabajar para recuperarse”: Rosaura Ruiz habla de la salida de Romero Tellaeche

Como parte de su gira por los estados para encabezar los gabinetes de Seguridad, la presidenta ajustó su conferencia mañanera de este viernes 30 de enero a las 09:40 horas, centro, en Tijuana, Baja California.

Acompañada del gabinete de Seguridad y de la gobernadora Marina del Pilar Ávila, la conferencia se realizará en el cuartel general de la segunda Zona Militar.

Lee también

Para las 12:00 horas (14:00, centro) tiene programada la apertura de la primera etapa del Viaducto Elevado, en .

A las 14:00 horas (16:15, centro) se tiene agendada la inauguración Universidad Rosario Castellanos en ese mismo municipio.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/bmc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]