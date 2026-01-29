Más Información
Como parte de su gira por los estados para encabezar los gabinetes de Seguridad, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ajustó su conferencia mañanera de este viernes 30 de enero a las 09:40 horas, centro, en Tijuana, Baja California.
Acompañada del gabinete de Seguridad y de la gobernadora Marina del Pilar Ávila, la conferencia se realizará en el cuartel general de la segunda Zona Militar.
Para las 12:00 horas (14:00, centro) tiene programada la apertura de la primera etapa del Viaducto Elevado, en Tijuana.
A las 14:00 horas (16:15, centro) se tiene agendada la inauguración Universidad Rosario Castellanos en ese mismo municipio.
