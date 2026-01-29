Trump dice que habló con Sheinbaum de la frontera, combate al narcotráfico y comercio; "México tiene una líder maravillosa"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que la conversación telefónica que sostuvo con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue muy positiva para ambos países.

A través de su red Truth Social, el mandatario estadounidense dijo que la conversación se centró en gran medida en “la frontera, la lucha contra el narcotráfico y el comercio”.

Sin dar más detalles de la conversación, Trump dijo que “volveremos a hablar pronto y, en última instancia, organizaremos reuniones en nuestros respectivos países”.

Trump destacó que “México tiene una líder maravillosa y muy inteligente, ¡deberían estar muy contentos por ello!”.

Previamente, la presidenta Sheinbaum dijo que la llamada con Trump fue “productiva y cordial” y que “seguimos avanzando en temas comerciales y en la relación bilateral”.

En su conferencia matutina, la mandataria mexicana dijo que se mantiene la revisión del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), prevista este año, y que durante el diálogo se acordó mantener los canales de comunicación abiertos entre ambos gobiernos. “Convenimos que ambos equipos seguirán trabajando conjuntamente”.

Además, señaló que Trump la invitó a Washington, pero que no se establecieron fechas.

¿Caso Wedding en la llamada Trump-Sheinbaum?

La llamada se produjo en medio de los amagos de Trump de "atacar por tierra" a los cárteles del narcotráfico en México, una posibilidad rechazada varias veces por la mandataria.

La semana pasada se informó de la detención en México del exdeportista olímpico y uno de los fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI), Ryan Wedding. El gobierno mexicano sostiene que Wedding se entregó. Sin embargo, el director del FBI, Kash Pattel, habló de un operativo bilateral.

El miércoles, el diario estadounidense The Wall Street Journal detalló que se pretendía que la participación del FBI en el operativo, realizado el 22 de enero, se mantuviera en secreto. El equipo que participó en la detención de Wedding, indicó el medio, fue el mismo que entró a Caracas para detener al presidente Nicolás Maduro. Y el avión en el que fue trasladado a California fue el mismo que trasladó a Maduro a Nueva York.

El WSJ señaló además que “el FBI ahora está mapeando más objetivos en todo México y apunta a realizar operaciones conjuntas con fuerzas mexicanas contra los principales objetivos del narcotráfico, dijeron algunos funcionarios mexicanos y estadounidenses, en la última señal de que Trump está ejerciendo presión sobre México para permitir que Estados Unidos ataque a los cárteles de la droga en el país".

Sin embargo, ni Trump ni Sheinbaum mencionaron si el tema se tocó en la llamada.

