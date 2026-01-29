Más Información

Sheinbaum: llamada con Trump fue "productiva y cordial"; reitera que ambos equipos siguen trabajando en conjunto

Trump dice que habló con Sheinbaum de la frontera, combate al narcotráfico y comercio; "México tiene una líder maravillosa"

Tren Interoceánico: dictamen de la FGR tiene sustento científico, asegura Sheinbaum; está basado en caja negra, indica

Venden en Chiapas actas de nacimiento a migrantes

Wedding fue detenido en una operación entre el FBI y autoridades mexicanas, revela The Wall Street Journal; es la primera de varias, reporta

Sheinbaum: gabinete de Seguridad atiende caso de diputados de MC baleados en Sinaloa; reforzarán seguridad

Encienden mercado negro de vapeadores; la ley se hace humo

Increpan a Felipe Calderón en panel realizado en París; le gritan “¡asesino!” y “¡lárgate!”

“Habría venganzas políticas si Corte reabriera casos”

Romero Tellaeche fue agresivo hasta con Rosaura Ruiz

La Unión Europea designa a la Guardia Revolucionaria iraní como organización terrorista; "represión no puede quedar sin respuesta"

AlphaGenome, IA de Google, avanza en entender el genoma humano; analiza cómo el ADN regula la actividad celular

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que la conversación telefónica que sostuvo con la presidenta de , Claudia Sheinbaum, fue muy positiva para ambos países.

A través de su red Truth Social, el mandatario estadounidense dijo que la conversación se centró en gran medida en “la frontera, la lucha contra el narcotráfico y el comercio”.

Sin dar más detalles de la conversación, Trump dijo que “volveremos a hablar pronto y, en última instancia, organizaremos reuniones en nuestros respectivos países”.

Trump destacó que “México tiene una líder maravillosa y muy inteligente, ¡deberían estar muy contentos por ello!”.

Previamente, la presidenta Sheinbaum dijo que la llamada con Trump fue “productiva y cordial” y que “seguimos avanzando en temas comerciales y en la relación bilateral”.

En su conferencia matutina, la mandataria mexicana dijo que se mantiene la revisión del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (), prevista este año, y que durante el diálogo se acordó mantener los canales de comunicación abiertos entre ambos gobiernos. “Convenimos que ambos equipos seguirán trabajando conjuntamente”.

Además, señaló que Trump la invitó a Washington, pero que no se establecieron fechas.

Arribo del exatleta olímpico Ryan Wedding, detenido en México, al Aeropuerto Internacional de Ontario, California Foto: Captura
¿Caso Wedding en la llamada Trump-Sheinbaum?

La llamada se produjo en medio de los amagos de Trump de "atacar por tierra" a los , una posibilidad rechazada varias veces por la mandataria.

La semana pasada se informó de la detención en México del exdeportista olímpico y uno de los fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI), Ryan Wedding. El gobierno mexicano sostiene que Wedding se entregó. Sin embargo, el director del FBI, Kash Pattel, habló de un operativo bilateral.

El miércoles, el diario estadounidense The Wall Street Journal detalló que se pretendía que la participación del FBI en el operativo, realizado el 22 de enero, se mantuviera en secreto. El equipo que participó en la detención de Wedding, indicó el medio, fue el mismo que entró a Caracas para detener al presidente Nicolás Maduro. Y el avión en el que fue trasladado a California fue el mismo que trasladó a Maduro a Nueva York.

El WSJ señaló además que “el FBI ahora está mapeando más objetivos en todo México y apunta a realizar operaciones conjuntas con fuerzas mexicanas contra los principales objetivos del narcotráfico, dijeron algunos funcionarios mexicanos y estadounidenses, en la última señal de que Trump está ejerciendo presión sobre México para permitir que Estados Unidos ataque a los cárteles de la droga en el país".

Sin embargo, ni Trump ni Sheinbaum mencionaron si el tema se tocó en la llamada.

mcc

