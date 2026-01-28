LA PAZ, BCS., 28 de enero.- Autoridades de Baja California Sur confirmaron la detención de “El Cholo 40”, identificado como uno de los principales generadores de violencia en el estado, presunto cabecilla de una célula criminal vinculada con diversos homicidios.

El gobernador, Víctor Castro Cosío, dio a conocer la detención en un mensaje público en el que sostuvo que el aseguramiento se logró como resultado de los trabajos coordinados de la Mesa de Seguridad.

Sin entrar en detalles que pudieran afectar el debido proceso –dijo– “se trata de un objetivo prioritario que era buscado desde hace tiempo y que ya se encuentra bajo responsabilidad de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE)”.

El mandatario estatal reconoció que la seguridad continúa siendo uno de los principales retos para la entidad, particularmente en materia de desapariciones; sin embargo, aseguró siguen reforzando la estrategia conjunta para lograr frenar este delito.

Aseguró que en el mes de enero otros delitos han disminuido, como los feminicidios –dijo– en comparación con el año anterior.

Por su parte, el procurador de Justicia del estado, Antonio López Rodríguez, explicó que la detención de “El Cholo” desprende de investigaciones desarrolladas tras la ola de violencia concentrada en agosto y septiembre del año pasado, meses en los que se registraron los índices más altos en los municipios de Comondú y Loreto.

Detalló que las autoridades no actuaron únicamente mediante detenciones en flagrancia, sino realizaron investigación sobre las estructuras criminales operando en la región y dieron seguimiento a los generadores de violencia.

Precisó que "El Cholo 40” fue detenido en Ciudad Constitución durante un operativo conjunto y que contaba con mandamientos judiciales vigentes por homicidio y tentativa de homicidio.

Indicó que el detenido estaría relacionado con homicidios registrados en zonas como San Carlos, Ciudad Constitución, Loreto y otros puntos de Comondú, municipios que concentraron la mayor parte de los más de cien homicidios ocurridos en el estado el año pasado, en el contexto de disputas entre grupos delictivos.

Las autoridades coincidieron en que esta detención representa un golpe relevante como parte de la estrategia de seguridad para hacerle frente a la violencia registrada en la entidad, y recuperar la tranquilidad sobre todo en la región norte del estado.

