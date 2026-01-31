Mérida, Yucatán.- Cerca de 200 integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) marcharon del Monumento a la Patria hacia el Palacio de Gobierno.

Algunos participantes portaron piedras mientras avanzaron por calles del centro de la ciudad.

El contingente incluyó docentes de Yucatán y maestros provenientes de Guerrero, Michoacán, Oaxaca y el Estado de México.

Durante el recorrido, los manifestantes realizaron pintas en fachadas de instituciones bancarias, la sede estatal del PAN y muros del Palacio de Gobierno.

Las acciones se concentraron en puntos de alta afluencia y acompañaron los pronunciamientos del movimiento magisterial.

A las 09:51 horas alrededor de 200 personas se concentraron en el Monumento a la Bandera.

En ese sitio, los dirigentes sindicales iniciaron discursos dirigidos a los asistentes y a la opinión pública.

Los manifestantes de la CNTE realizaron pintas en fachadas de instituciones bancarias, la sede estatal del PAN y muros del Palacio de Gobierno (31/01/26). Foto: Especial

Entre los oradores participaron Elvira Velces Morales, dirigente de la CNTE Sección 14 de Guerrero; Alfredo Salazar Lláñez, representante de la CNTE en Mérida; y Alberto del Canto Hernández, integrante del Consejo Central de Lucha del Valle de México.

También intervinieron Jesús Chable Hau y Lucy Novelo, dirigentes de la CETEY-CNTE, así como Filiberto Frausto, de la Sección 34 de Zacatecas.

Las demandas expuestas por la CNTE tienen alcance nacional.

Manifestantes exigen abrogación de la Ley del ISSSTE

Los dirigentes centraron sus exigencias en la abrogación de la Ley del ISSSTE y en el acceso a una jubilación con derechos para el magisterio. Señalaron que el movimiento impulsa un plan de acción nacional para modificar las condiciones laborales del sector educativo.

Durante su intervención, Yeni Pérez, representante de la Sección 22 de Oaxaca, refrendó el compromiso de construir un plan de acción a corto, mediano y largo plazo. Indicó que la población enfrenta carencias en servicios de salud y reconoció la participación de los docentes de Yucatán dentro del movimiento.

Elvira Velces Morales afirmó que la lucha del magisterio busca una remuneración con derechos laborales.

Solicitó a la presidenta de México la instalación de mesas tripartitas para avanzar en acuerdos entre autoridades, sindicatos y trabajadores.

Finalmente, el profesor Pedro Hernández Morales señaló que las acciones de la CNTE deben integrarse en una estrategia sostenida. Indicó que el movimiento no limita su agenda a paros temporales y que busca cambios estructurales en el sistema educativo mediante organización y movilización.

