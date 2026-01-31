El arribo de un elefante marino y un lobo marino a las playas de San Blas, Compostela y Bahía de Banderas, en Nayarit, ha causado revuelo entre pobladores y visitantes; incluso, el elefante marino fue nombrado “Panchito” y las autoridades estatales emitieron recomendaciones para que la gente evitara acercarse demasiado al animal.

El primer avistamiento del elefante marino se registró el martes 27 de enero en la playa Los Ayala y ante la cantidad de personas que se reunieron para mirarlo, las autoridades enviaron personal especializado para evaluar su salud y evitar que los bañistas se le acercaran demasiado.

El elefante marino ha causado sensación en Nayarit (31/01/26). Foto: Captura/Profepa

En los días posteriores el animal fue visto en playas de San Blas y Bahía de Banderas, donde este fin de semana se le vio adentrarse nuevamente en el mar.

#ACTUALIZACION | Esta mañana, el elefante marino salió nuevamente, ahora en la playa Careyeros, ubicada en Punta Mita, Municipio de Bahía de Banderas, #Nayarit. Esta ubicación se encuentra aproximadamente 35 kms en línea recta de Playa Los Ayala donde había permanecido días… pic.twitter.com/Dl0RxO654K — PROFEPA (@PROFEPA_Mx) January 31, 2026

En tanto, el jueves un lobo marino fue captado cerca de las playas Las Tortugas y Platanitos, sin embargo, hasta este sábado que se le observó en la playa Los Venados, en la comunidad Lo de Marcos, las autoridades ambientales lograron detectar que el mamífero se encuentra herido, por lo que personal de distintas dependencias trabajan para resguardarlo y auxiliarlo.

