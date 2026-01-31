Más Información

Nueva Corte declara bienes; hay terrenos baratos y una propiedad, con todo y concesión, omitida por "error"

Ebrard dice que no ve en riesgo T-MEC; negocia colaboración en minerales como el litio, cobre y níquel

Sergio Torres Félix, diputado de MC baleado en Culiacán, se encuentra estable, dice gobernador; “evoluciona de forma favorable”, afirma

Embajada de Israel condena venta de mercancía con simbología nazi en concierto de Kanye West en México; "mensajes provocan daño real"

Allan Saint-Maximin se marcha del América luego de que sus hijos fueran víctimas de racismo

México seguirá enviando ayuda humanitaria a quien lo necesite, afirma canciller de la Fuente; "no hay subordinación", asegura

El arribo de un y un lobo marino a las , en Nayarit, ha causado revuelo entre pobladores y visitantes; incluso, el elefante marino fue nombrado “Panchito” y las autoridades estatales emitieron recomendaciones para que la gente evitara acercarse demasiado al animal.

El primer avistamiento del elefante marino se registró el martes 27 de enero en la playa Los Ayala y ante la cantidad de personas que se reunieron para mirarlo, las autoridades enviaron para evaluar su salud y evitar que los bañistas se le acercaran demasiado.

El elefante marino ha causado sensación en Nayarit (31/01/26). Foto: Captura/Profepa
En los días posteriores el animal fue visto en playas de San Blas y Bahía de Banderas, donde este fin de semana se le vio adentrarse nuevamente en el mar.

En tanto, el jueves un lobo marino fue captado cerca de las playas Las Tortugas y Platanitos, sin embargo, hasta este sábado que se le observó en la playa Los Venados, en la comunidad Lo de Marcos, las autoridades ambientales lograron detectar que el mamífero se encuentra herido, por lo que personal de distintas dependencias trabajan para resguardarlo y auxiliarlo.

