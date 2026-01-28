Ciudad Victoria, Tamaulipas. – El subsecretario de Electricidad y Energías Renovables de la Secretaría de Desarrollo Energético de Tamaulipas, Roberto Manuel Rendón Mares, informó que Villa de Casas será el primer municipio donde arrancará el programa “Electrificación al 100%”.

Ante medios de comunicación dijo que se realizarán las obras para la instalación de los equipos fotovoltaicos, en un programa impulsado por el gobernador Américo Villarreal Anaya, para que “ninguna familia en Tamaulipas se quede sin acceso a la energía eléctrica por su ubicación o por limitaciones técnicas que no puedan ser atendidas”.

Comentó que el municipio de Villa de Casas fue seleccionado para iniciar esta ruta de justicia social y energética, “la sinergia entre el municipio, la CFE, la Secretaría de Bienestar y el DIF Estatal, liderado por la presidenta María de Villarreal, permitió identificar con precisión a las familias donde la red de cableado tradicional es inviable”.

Las familias beneficiadas se ubican en los ejidos de Felipe Ángeles, Rancho El Carrizo, Las Lajas, Palo Blanco, La Guadalupana, Subida de Palmas, Rancho El Nogal, Rancho El Gavilán, Loma Blanca, El Cabazeño, El Texanito, Buena Vista, Las Negras, Jacinto Canek, El Progreso y Valle de San José.

Roberto Manuel Rendón añadió que, en diciembre de 2025, se llevaron a cabo capacitaciones a las y los alumnos de la Universidad Tecnológica de Altamira, la Universidad Politécnica de Victoria y el Instituto Tecnológico de Victoria, lo cual fortalece el programa y genera oportunidades de desarrollo profesional para las y los jóvenes tamaulipecos.

"Este programa se realizará durante el periodo 2025-2028, dentro de la administración del gobernador Américo Villarreal”, agregó.

