Sergio Torres Félix, diputado emecista baleado, está grave, confirma gobernador de Sinaloa; "se encuentra en quirófano", señala

El gobernador de Sinaloa, informó que el diputado de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix, se encuentra en estado grave y está en quirófano.

Al salir del hospital en el que se encuentran Torres y la legisladora Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda luego de ser atacados a balazos por hombres armados, Rocha Moya dijo a periodistas que pudo ver y hablar la diputada Montoya Ojeda, quien dijo, se encuentra en buen estado de salud y fuera de peligro.

Rocha Mota aseguró que ya se comunicó con la presidenta, y con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Líder estatal Sergio Torres Félix junto a la diputada de Movimiento Ciudadano (MC) en Sinaloa, Elizabeth Montoya Ojeda (28/01/2026). Foto: Especial
Asimismo, destacó que se puso en comunicación con Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, para comunicarle la situación de los diputados y de la investigación en curso.

Rocha recalcó que se presumen que uno de los escoltas de los diputados e hirió a uno de los responsables de los hechos, por lo que será un indicador para ubicarlo, además recalcó que en la zona del incidente ya fue cercado.

Para finalizar, mencionó que se encontrará pendiente del estado de salud de ambos diputados y sobre nuevos datos sobre los delincuentes.

Máynez se pronuncia por los hechos

El dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, también dio a conocer el estado de salud del diputado Sergio Torres Félix, el cual se encuentra delicado tras una intervención en quirófano.

Afirmó que el gobierno federal ha establecido comunicación para atender las investigaciones del caso y poner a disposición de los familiares los mecanismos de atención a víctimas.

“Esto, a través del secretario Omar Harfuch y la secretaria a nombre de la presidenta. El gobierno estatal también ha establecido comunicación tanto para la atención de las víctimas como para el seguimiento del caso”, detalló en su cuenta de X.

Máynez se pronuncia por los hechos (28/01/2026). Foto: Captura de pantalla
