Cajeme, Sonora.- Jesús Iván “N”, alias “El Chino Arce”, señalado como jefe de célula criminal generadora de violencia en la región y quien era buscado mediante ficha activa con recompensa vigente por la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora fue detenido por fuerzas de seguridad.

En un operativo táctico, elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), en coordinación con la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), capturaron en Ciudad Obregón al objetivo prioritario de alto impacto, quien contaba con cinco órdenes de aprehensión vigentes por delitos de homicidio y asociación delictuosa.

El detenido quien contaba con una ficha de recompensa por 500 mil pesos, para evadir la acción de la justicia, modificó su identidad; sin embargo, fue plenamente identificado mediante tatuajes y análisis de rasgos físicos distintivos.

Se estableció que había arribado recientemente a Ciudad Obregón procedente del estado de Chihuahua, donde por un tiempo estuvo oculto.

De acuerdo con las carpetas de investigación, una de las órdenes de aprehensión ejecutadas corresponde a un octuple homicidio, así como a 26 personas lesionadas, derivados de un ataque armado ocurrido durante un convivio ocurrido durante la madrugada del 29 de diciembre del 2023 en un domicilio de la colonia Cajeme en Ciudad Obregón.

Asimismo, el hoy detenido se encuentra relacionado con otros homicidios calificados y tentativas de homicidio cometidos entre 2024 y 2025, además del delito de privación ilegal de la libertad agravada y de asociación delictuosa.

Tras su aseguramiento, Jesús Iván “N” fue puesto a disposición de la autoridad judicial, donde el Ministerio Público continuará con las acciones legales correspondientes para que enfrente los procesos penales conforme a Derecho.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora adelantó que pedirá la pena más alta que en derecho proceda.

