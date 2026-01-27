Más Información

FGR reporta exceso de velocidad en descarrilamiento del Tren Interoceánico; ejercerá acción penal

FGR reporta exceso de velocidad en descarrilamiento del Tren Interoceánico; ejercerá acción penal

VIDEO: Así fue, presuntamente, descarrilamiento del Tren Interoceánico; 400 toneladas y 15 km de exceso de velocidad, la línea de investigación

VIDEO: Así fue, presuntamente, descarrilamiento del Tren Interoceánico; 400 toneladas y 15 km de exceso de velocidad, la línea de investigación

Detienen al maquinista principal del Tren Interoceánico tras descarrilamiento en Oaxaca; accidente ocurrió por exceso de velocidad

Detienen al maquinista principal del Tren Interoceánico tras descarrilamiento en Oaxaca; accidente ocurrió por exceso de velocidad

¿Quién es Lucero Ibarra Rojas?; la académica del derecho que hoy dirige el CIDE

¿Quién es Lucero Ibarra Rojas?; la académica del derecho que hoy dirige el CIDE

Esperanza en la lucha contra el cáncer de páncreas; científicos logran curación completa en ratones

Esperanza en la lucha contra el cáncer de páncreas; científicos logran curación completa en ratones

Sheinbaum se reúne con gobernadora de Banxico e integrantes de la ABM; conversan sobre perspectivas económicas

Sheinbaum se reúne con gobernadora de Banxico e integrantes de la ABM; conversan sobre perspectivas económicas

Un juez de control vinculó a proceso a , señalado como integrante de una dedicada a la extorsión y la venta de droga, por los delitos de cohecho y contra la salud.

En una audiencia realizada la tarde de este martes, el impartidor de justicia fijó la medida de , por lo que Fernández seguirá privado de la libertad en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

El juzgador declinó competencia al fuero federal por el delito de portación de armas, informaron fuentes ministeriales.

Lee también:

Benoni, de 41 años de edad, fue capturado por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) en calles de la alcaldía Gustavo A. Madero, junto a otro hombre y una mujer.

La SSC informó que, al momento de su detención, se les aseguraron varias dosis de droga y una bolsa con aproximadamente tres kilos de marihuana, así como un arma de fuego y varios cartuchos útiles.

Igualmente, Fernández y las dos personas detenidas con él, estarían relacionadas con el ataque a tiros en contra de un hombre que perdió la vida en calles de la alcaldía Gustavo A. Madero, afirmó la SSC.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]