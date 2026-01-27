Un juez de control vinculó a proceso a Benoni Fernández, señalado como integrante de una célula criminal dedicada a la extorsión y la venta de droga, por los delitos de cohecho y contra la salud.

En una audiencia realizada la tarde de este martes, el impartidor de justicia fijó la medida de prisión preventiva justificada, por lo que Fernández seguirá privado de la libertad en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

El juzgador declinó competencia al fuero federal por el delito de portación de armas, informaron fuentes ministeriales.

Benoni, de 41 años de edad, fue capturado por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) en calles de la alcaldía Gustavo A. Madero, junto a otro hombre y una mujer.

La SSC informó que, al momento de su detención, se les aseguraron varias dosis de droga y una bolsa con aproximadamente tres kilos de marihuana, así como un arma de fuego y varios cartuchos útiles.

Igualmente, Fernández y las dos personas detenidas con él, estarían relacionadas con el ataque a tiros en contra de un hombre que perdió la vida en calles de la alcaldía Gustavo A. Madero, afirmó la SSC.

