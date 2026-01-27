Más Información
La tarde de este martes, el secretario de Seguridad Ciudadana encabezó el banderazo de inicio de un operativo de disuasión del delito en las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, el cual fue implementado con la participación de 400 elementos de la corporación policiaca, apoyados con 300 vehículos oficiales y 15 unidades de la Secretaría de Marina.
Como parte del despliegue, se registró el cierre del Eje 2 Norte, a la altura de la zona de Tlatelolco, por un lapso aproximado de dos horas. En el lugar fueron movilizados alrededor de 400 policías, 130 vehículos oficiales y dos helicópteros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
El evento fue encabezado por el titular de la dependencia, Pablo Vázquez Camacho, quien destacó durante su mensaje la disminución en la incidencia delictiva en las demarcaciones intervenidas, como resultado de la presencia operativa y la estrategia de seguridad implementada.
El despliegue generó afectaciones a la circulación vehicular en la zona, mientras se realizaban las actividades del operativo y la concentración de las fuerzas de seguridad.
