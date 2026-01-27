Más Información

FGR reporta exceso de velocidad en descarrilamiento del Tren Interoceánico; ejercerá acción penal

FGR reporta exceso de velocidad en descarrilamiento del Tren Interoceánico; ejercerá acción penal

VIDEO: Así fue, presuntamente, descarrilamiento del Tren Interoceánico; 400 toneladas y 15 km de exceso de velocidad, la línea de investigación

VIDEO: Así fue, presuntamente, descarrilamiento del Tren Interoceánico; 400 toneladas y 15 km de exceso de velocidad, la línea de investigación

Detienen al maquinista principal del Tren Interoceánico tras descarrilamiento en Oaxaca; accidente ocurrió por exceso de velocidad

Detienen al maquinista principal del Tren Interoceánico tras descarrilamiento en Oaxaca; accidente ocurrió por exceso de velocidad

¿Quién es Lucero Ibarra Rojas?; la académica del derecho que hoy dirige el CIDE

¿Quién es Lucero Ibarra Rojas?; la académica del derecho que hoy dirige el CIDE

Esperanza en la lucha contra el cáncer de páncreas; científicos logran curación completa en ratones

Esperanza en la lucha contra el cáncer de páncreas; científicos logran curación completa en ratones

Sheinbaum se reúne con gobernadora de Banxico e integrantes de la ABM; conversan sobre perspectivas económicas

Sheinbaum se reúne con gobernadora de Banxico e integrantes de la ABM; conversan sobre perspectivas económicas

La tarde de este martes, el secretario de Seguridad Ciudadana encabezó el banderazo de inicio de un en las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, el cual fue implementado con la participación de 400 elementos de la corporación policiaca, apoyados con 300 vehículos oficiales y 15 unidades de la .

Pablo Vázquez encabeza inicio de un operativo de disuasión del delito en las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo. Foto: Valente Rosas
Pablo Vázquez encabeza inicio de un operativo de disuasión del delito en las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo. Foto: Valente Rosas

Como parte del despliegue, se registró el cierre del Eje 2 Norte, a la altura de la zona de , por un lapso aproximado de dos horas. En el lugar fueron movilizados alrededor de 400 policías, 130 vehículos oficiales y dos helicópteros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Pablo Vázquez encabeza inicio de un operativo de disuasión del delito en las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo. Foto: Valente Rosas
Pablo Vázquez encabeza inicio de un operativo de disuasión del delito en las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo. Foto: Valente Rosas

Lee también:

Pablo Vázquez encabeza inicio de un operativo de disuasión del delito en las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo. Foto: Valente Rosas
Pablo Vázquez encabeza inicio de un operativo de disuasión del delito en las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo. Foto: Valente Rosas

El evento fue encabezado por el titular de la dependencia, Pablo Vázquez Camacho, quien destacó durante su mensaje la disminución en la incidencia delictiva en las demarcaciones intervenidas, como resultado de la presencia operativa y la estrategia de seguridad implementada.

Pablo Vázquez encabeza inicio de un operativo de disuasión del delito en las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo. Foto: Valente Rosas
Pablo Vázquez encabeza inicio de un operativo de disuasión del delito en las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo. Foto: Valente Rosas

El despliegue generó afectaciones a la circulación vehicular en la zona, mientras se realizaban las actividades del operativo y la concentración de las fuerzas de seguridad.

Pablo Vázquez encabeza inicio de un operativo de disuasión del delito en las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo. Foto: Valente Rosas
Pablo Vázquez encabeza inicio de un operativo de disuasión del delito en las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo. Foto: Valente Rosas

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]