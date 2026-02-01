A causa del continuo oleaje que se presenta en las playas de Mazatlán, cinco turistas, dos de ellos del sexo femenino, fueron rescatados en sitios distintos por el equipo acuático, al ser arrastrados por las corrientes mar adentro, por lo que solo recibieron los primeros auxilios en tierra.

Las autoridades dieron a conocer que en la playa Camarón, elementos del Cuerpo de Salvamento Acuático fueron notificados que dos hombres y una mujer solicitaban ayuda para salir del mar, ya que por más esfuerzos que realizaban para regresar a tierra firme, no lograban su objetivo.

Con el apoyo de Jet Sky, los tres lograron ser llevados a tierra firme, donde paramédicos los atendieron, ya que solo presentaron signos de cansancio y estrés por los momentos difíciles que pasaron al ser jalados por las corrientes, por lo que no ameritaron ser llevados a un hospital para su valoración.

Lee también Activan alerta por bajas temperaturas en Hidalgo; prevén hasta -5 grados y heladas

En otros de los casos que se presentó en la playa Norte Cinco, una persona del sexo masculino, originario del estado de Jalisco que ingresó al mar, a causa del fuerte oleaje, se alejó rápidamente, pese a los esfuerzos de nada contracorriente, por lo que pidió auxilio para ser sacado.

Luego de ser arrastrado mar adentro, los rescatistas, lograron ponerlo a salvo y ser sometido a una revisión por paramédicos, sin que hubiera necesidad de ser llevado a una clínica médica del puerto, ya que solo presentó agotamiento por el esfuerzo.

Una mujer, de 35 años de edad, originaria de la ciudad de México, fue rescatada en otra de las playas de Mazatlán, ya que esta luego de ingresar al mar, comenzó alejarse de la arena, pese a sus esfuerzos, por evitarlo, por lo que solo recibió los primeros auxilios y se retiró al hotel.

Las autoridades municipales expusieron que pese a que se han colocado banderines de avisos en las playas sobre las condiciones del mar, muchas gente ingresa a bañarse sin tomar las medidas respectivas, con relación al intenso oleaje que se presenta.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL