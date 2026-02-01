Más Información

Un contagio por hora: la epidemia de sarampión que México no pudo frenar

Un contagio por hora: la epidemia de sarampión que México no pudo frenar

Trump pidió a Sheinbaum dejar de enviar petróleo a Cuba; "y ella dejó de hacerlo", asegura

Trump pidió a Sheinbaum dejar de enviar petróleo a Cuba; "y ella dejó de hacerlo", asegura

Mario Delgado lamenta el brutal asesinato de su tía Queña y su prima Sheila en Colima; confía en el esclarecimiento del crimen

Mario Delgado lamenta el brutal asesinato de su tía Queña y su prima Sheila en Colima; confía en el esclarecimiento del crimen

Matrimonio infantil subsiste en 25 estados por vacío legal; denuncian impunidad de agresores

Matrimonio infantil subsiste en 25 estados por vacío legal; denuncian impunidad de agresores

BTS y Ticketmaster: El colapso en México que otros países ya aprendieron a evitar

BTS y Ticketmaster: El colapso en México que otros países ya aprendieron a evitar

Nueva Corte declara bienes; hay terrenos baratos y una propiedad, con todo y concesión, omitida por "error"

Nueva Corte declara bienes; hay terrenos baratos y una propiedad, con todo y concesión, omitida por "error"

Emiten alerta en el estado de Hidalgo, debido a que se prevén temperaturas de entre -5 y 0 grados centígrados para la entidad, por lo que la Subsecretaría de Protección Civil y el gobernador Julio Menchaca Salazar activaron una alerta preventiva.

De acuerdo con los reportes meteorológicos para la entidad, se esperan temperaturas mínimas de hasta -5 grados, con presencia de heladas en diversas regiones durante las próximas horas, por lo que se hizo un llamado a la ciudadanía para extremar precauciones ante las condiciones climáticas.

Lee también

Las autoridades exhortaron a la población a abrigarse de manera adecuada, evitar cambios bruscos de temperatura y proteger especialmente a personas adultas mayores y con enfermedades crónicas.

Asimismo, recomendaron no utilizar anafres en espacios cerrados, con el fin de prevenir intoxicaciones.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]