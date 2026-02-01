Emiten alerta en el estado de Hidalgo, debido a que se prevén temperaturas de entre -5 y 0 grados centígrados para la entidad, por lo que la Subsecretaría de Protección Civil y el gobernador Julio Menchaca Salazar activaron una alerta preventiva.

De acuerdo con los reportes meteorológicos para la entidad, se esperan temperaturas mínimas de hasta -5 grados, con presencia de heladas en diversas regiones durante las próximas horas, por lo que se hizo un llamado a la ciudadanía para extremar precauciones ante las condiciones climáticas.

Lee también Estalla taller clandestino de explosivos operado por Los Viagras en Buenavista, Michoacán; hay al menos tres muertos

Las autoridades exhortaron a la población a abrigarse de manera adecuada, evitar cambios bruscos de temperatura y proteger especialmente a personas adultas mayores y con enfermedades crónicas.

Asimismo, recomendaron no utilizar anafres en espacios cerrados, con el fin de prevenir intoxicaciones.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL