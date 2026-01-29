Chihuahua.- Casi una tonelada de droga fue asegurada en el punto de revisión de Precos en el estado de Chihuahua.

El aseguramiento lo realizó el Ejército Mexicano en colaboración con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) quienes arrestaron Javier L. J., de 54 años.

Lee también Detienen a 5 civiles armados tras persecución en Culiacán; les decomisan cargadores abastecidos y chalecos tácticos

Al detenido, se le aseguró un tractocamión con placas del Estado de México, en el cual transportaba casi una tonelada de presunta droga. El hecho se registró en el municipio de Juárez, en la zona de Samalayuca en Chihuahua

De manera oficial se detalló que la intervención ocurrió en el punto de revisión de Precos, cuando personal del Ejército Mexicano, durante sus revisiones de rutina, detectó un cargamento ilícito al interior de un tractocamión, motivo por el cual se solicitó el apoyo de la Policía del Estado para la aplicación de los protocolos correspondientes.

Durante la inspección, se localizó al interior del vehículo un total de 31 tambos metálicos con capacidad de 200 litros, que contenían 95 paquetes de marihuana, es decir, 966.2 kilogramos. Además, se aseguraron 30.4 kilogramos de presunto cristal y 10.8 kilogramos de presunta goma.

Lee también Habitantes de la Sierra de Guerrero retienen a militares para evitar destrucción de plantíos de amapola; exigen programas sociales y obras

Al conductor se le aseguró un arma de fuego corta calibre .40 mm, dos cargadores y 27 cartuchos útiles, lo que reforzó la puesta a disposición inmediata ante la autoridad competente.

Derivado de estos hechos, el sujeto fue detenido de manera formal y trasladado para ser puesto a disposición del Ministerio Público, a fin de continuar con las investigaciones correspondientes y el debido proceso legal.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL