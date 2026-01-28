Chilpancingo.- Pobladores de los municipios de Heliodoro Castillo y San Miguel Totolapan, en la Sierra de Guerrero, retuvieron a un convoy del Ejército para evitar que destruyera sembradíos de amapola.

Alrededor de las 8 de la mañana de este miércoles, en la comunidad de Los Capulines, en Heliodoro Castillo, un grupo de pobladores detuvo a un convoy del Ejército que se dirigía hacía los sembradíos de amapola para destruirlos.

Los pobladores los retuvieron y les impidieron el paso en protesta: denunciaron que militares han estado destruyendo los sembradíos con la promesa de que les entregarían beneficios sociales pero eso no ha ocurrido.

Los pobladores explicaron que hace dos semanas acordaron con autoridades federales y estatales que militares destruyeran sus plantíos y a cambio los inscribirían a programas sociales, así como la realización de obras, sobre todo, caminos.

"Queremos que en una mesa de trabajo nos digan cuáles son los beneficios para este 2026 para los pueblos de la Sierra. Queremos que nos digan que ahora sí nos mandarán maestros, médicos, que habrá rehabilitación de caminos y que nos incluirán en el programa de Sembrando Vida", dijo uno de ellos.

Los pobladores denunciaron que funcionarios les prometieron una reunión con la gobernadora, la morenista Evelyn Salgado Pineda en la localidad de Puerto del Gallo, para tratar de los beneficios que reviviría por dejar que militares destruyan sus sembradíos de amapola.

"Nos engañaron y por eso estamos aquí protestando y exigimos que nos digan en el Gobierno cuándo ahora sí es la reunión que puede ser en Puerto del Gallo o en el mismo Atoyac", dijo el poblador.

Los pobladores advirtieron que si las autoridades no cumplen con los compromisos no permitirán el paso de militares por sus comunidades.

Apenas, el 5 de diciembre del 2025, comisarios de unas 70 comunidades de la Sierra denunciaron que el gobierno federal los dejó fuera del programa Sembrando vida para este año.

Los comisarios anunciaron que en estas 70 comunidades comenzaron a sembrar nuevamente amapola antes el abandono en las que se encuentran.

Hace unos seis años, cayó el precio de kilogramo de opio y los cultivos de amapola prácticamente desaparecieron y con ellos el ingreso de cientos de familias.

Una década atrás, Guerrero era considerado el principal productor de goma de opio en el país y a los campesinos les llegaban a pagar unos 13 mil pesos por kilogramo. En 2016, el entonces comisario de Filo de Caballos, en el municipio de Heliodoro Castillo, Arturo López Torres, afirmó que en la Sierra había más de mil 281 pueblos los que tenía como base económica la cosecha del opio: 50 mil pobladores comían y vestían gracias al enervante.

Según el entonces comisario por cada hectárea sembrada se cosechaban cinco kilogramos de opio. Si por lo menos en cada una de las mil 281 comunidades cultivaban una hectárea, en la Sierra cada cinco meses cosechaban 6 mil 405 kilogramos de goma.

