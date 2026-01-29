Culiacán.- Cinco civiles que circulaban armados con chalecos tácticos en motocicletas en el sector Barrancos, en la parte sur-poniente de Culiacán, fueron detenidos por policías estatales luego de una persecución e intento de introducirse a un domicilio de esa zona.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que a través de una llamada anónima a la línea de emergencia 089, en la que se notificó de la presencia de hombres jóvenes armados por la calle Eligio Ancona, por lo que se desplegó un operativo.

El personal de la Policía Estatal Preventiva luego de patrullar por el sector de Barrancos, lograron localizarlos, por lo que estos al notar su presencia intentaron huir en sus motocicletas y al sentir que eran alcanzados, estos intentaron introducirse a una casa, pero no lograron su propósito.

Los elementos de seguridad detuvieron en esa acción a cinco personas, con igual número de armas automáticas, 13 cargadores abastecidos, cuatro chalecos tácticos, por lo que fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República para que abra una carpeta de investigación.

La dependencia estatal aprovechó estas detenciones para exhortar a la ciudadanía contribuir en la inhibición de delitos, a través de las denuncias anónimas a las líneas de emergencia para que las diversas autoridades puedan actuar con rapidez.

