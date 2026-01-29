Hermosillo. - Los pilotos mexicanos Rafael Guadalupe Rocha Benítez y Francisco Javier Denis Dueñas permanecen privados de su libertad desde hace seis años y nueve meses en Coro, estado Falcón, Venezuela, sin que hasta la fecha exista una sentencia firme ni se haya celebrado su audiencia preliminar.

Ambos fueron detenidos tras realizar un aterrizaje de emergencia el 28 de abril de 2019 en el aeropuerto José Leonardo Chirinos, luego de una falla mecánica en la aeronave que pilotaban.

De acuerdo con sus familiares, lo que inició como una maniobra para salvar la vida de los tripulantes derivó en un proceso judicial marcado por presuntas irregularidades, extorsión y un prolongado retardo procesal.

Desde Caborca, Sonora, Annette Rocha, hermana de Rafael Guadalupe Rocha, hizo un llamado urgente a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y al canciller Juan Ramón de la Fuente, para que intervengan diplomáticamente y logren la deportación y repatriación de ambos connacionales.

Los pilotos fueron acusados de tráfico ilícito de estupefacientes, asociación para delinquir e invasión de espacio aéreo, señalamientos realizados por el entonces fiscal antidrogas Eddi Parra. Sin embargo, sus familiares aseguran que nunca se encontró droga en la avioneta decomisada y denuncian que el fiscal les habría exigido hasta 500 mil dólares y posteriormente cifras mayores a cambio de no formular acusaciones graves y concederles la libertad, propuesta que los detenidos rechazaron por no contar con esos recursos.

La aeronave, pieza clave del proceso, fue vendida de manera anticipada pese a que la ley venezolana prohíbe disponer de bienes asegurados sin una sentencia definitivamente firme.

Dicha autorización fue otorgada por un juez de Coro, quien posteriormente fue detenido por hechos de corrupción, según denuncian los familiares.

Desde 2019, el caso ha acumulado más de 40 audiencias diferidas, juicios interrumpidos y constantes retrasos, mientras los pilotos permanecen recluidos.

Sus madres, esposas e hijos aseguran vivir una situación de angustia permanente ante la falta de respuestas tanto de las autoridades venezolanas como de instancias diplomáticas.

En un testimonio público, Francisco Javier Denis afirmó que el vuelo partió de México con plan de vuelo autorizado y que el desvío se debió a condiciones climáticas extremas y a una falla en el motor por filtración de agua en el tanque de combustible. “Aterrizar en Coro fue una decisión para seguir con vida”, declaró, al tiempo que negó categóricamente cualquier vínculo con actividades ilícitas.

Los familiares insisten en que Venezuela ha comenzado a liberar y deportar a ciudadanos extranjeros detenidos, por lo que consideran inadmisible que los pilotos mexicanos sigan “olvidados”.

“No pedimos privilegios, solo justicia y la aplicación de la ley”, concluyen, reiterando su llamado al Gobierno de México para una intervención urgente.

