El exdiputado del PRI, Gustavo Díaz Sánchez, fue puesto en libertad el pasado martes por una jueza federal, tras permanecer poco más de cuatro años de prisión. Su liberación ocurrió, pese a que fue hallado culpable del delito de homicidio calificado con ventaja y homicidio calificado con premeditación, y sentenciado a 70 años de prisión.

Según el gobierno federal, el exlegislador priista apodado “El Gato” y uno de sus hijos, tienen vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En abril de 2022, la exsecretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal y actual titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, aseguró que Gustavo Abigaíl Sánchez, hijo de Gustavo Díaz, era el líder del CJNG en las regiones del Istmo de Tehuantepec y la Cuenca del Papaloapam de Oaxaca, y en el estado de Veracruz.

El 2 de enero de 2023, se informó que Gustavo Díaz Sánchez fue hallado culpable de los delitos de homicidio calificado con ventaja y homicidio calificado con premeditación en contra de quienes en vida respondieron al nombre de J. C. H. M y F. M. V.; crimen cometido en julio de 2021, en Jurisdicción de Cosolapa, en la región de la Cuenca del Papaloapan.

De acuerdo con la causa penal 286/2021, los hechos ocurrieron el 11 de julio de 2021, cuando un grupo de sujetos arribó al domicilio de las víctimas, ubicado en inmediaciones de la localidad de El Refugio, perteneciente al municipio de Cosolapa, sometiendo y llevándose a la víctima J. C. H. M.

Posteriormente, el 12 de julio de 2021, fue localizado su cuerpo sin vida, en la carretera Acatlán – Cosolapa. Cabe señalar que horas después, la mujer F. M. V. (madre de J. C. H. M.) también fue privada de la vida.

Por estos hechos, se inició una investigación –a través de la Vicefiscalía Regional de la Cuenca-, logrando presentar a G. D. S., alias “El Gato”, ante el juez de la causa quien posteriormente determinó vincularlo a proceso.

En ese momento, el exlegislador priista también se encontraba bajo proceso penal por diversos delitos cometidos en el estado de Veracruz, particularmente por los delitos de delincuencia organizada, portación de arma de fuego y homicidio.

El 4 de enero de 2023, el Tribunal de Enjuiciamiento sentenció a “El Gato” a 70 años, 35 años por cada una de las víctimas, y se ordenó el pago de más de 896 mil pesos por concepto de reparación del daño.

Vínculos con el CJNG

Gustavo Abigaíl Sánchez, hijo del exdiputado local del PRI, fue detenido el 31 de marzo de 2022 en Amozoc, Puebla, en un operativo coordinado entre la Fiscalía Estatal de Veracruz y la Coordinación Nacional Antisecuestros (Conase), con apoyo de la Secretaría de Seguridad de Puebla y la Secretaría de Marina.

Rosa Icela Rodríguez, tras su detención, informó que un segundo hijo de Gustavo Díaz, también se encontraba preso por la comisión de diferentes delitos del fuero federal y común.

Respecto a Gustavo Abigail, quien es conocido como “El Pino”, la actual titular de la Segob aseguró que éste relacionado directamente en el homicidio del periodista Julio Valdivia Rodríguez, corresponsal del Diario El Mundo en Córdoba, Veracruz, asesinado el 9 de septiembre de 2020 en Tezonapa.

El Pino está bajo proceso no solamente por el homicidio del periodista, dijo, sino también tiene cargos de extorsión y es un generador de violencia relacionada con delitos como el robo de hidrocarburos, el tráfico de personas y el tráfico de drogas y el robo de autotransporte de carga. Y afirmó que era el líder del CJNG en las regiones del Istmo de Tehuantepec y la Cuenca del Papaloapam de Oaxaca, y en el estado de Veracruz.

