El cuerpo sin vida de una mujer no identificada fue hallado en el municipio de Villa Comaltitlán, informó la Fiscalía General del Estado.

Éste sería el tercer presunto feminicidio cometido en Chiapas durante enero de este año. Los primeros fueron perpetrados en los municipios de Tuxtla Chico y Cintalapa de Figueroa.

Las autoridades ministeriales iniciaron una carpeta de investigación con protocolo de feminicidio y perspectiva de género.

Un grupo multidisciplinario de la Fiscalía contra Feminicidio y de la Fiscalía de Distrito Istmo Costa realiza las indagatorias correspondientes.

Lee también Masacre en Salamanca; ataque armado en campo de futbol deja 11 muertos y 12 heridos

El presunto femicidio será esclarecido, se establecerán responsabilidades, y el o los culpables serán castigados legalmente, afirmó la Fiscalía General.

Se garantiza "cero impunidad y no impunidad ante la violencia feminicida "en Chiapas, aseguró.

El pasado viernes, una mujer fue hallada muerta en el municipio de Tuxtla Chico, ubicado en la región Soconusco de Chiapas.

La Fiscalía General abrió una carpeta de investigación con protocolo de feminicidio y perspectiva de género.

La madrugada del 19 de enero, el cuerpo de Carmen Guadalupe N, fue abandonado en las inmediaciones del centro penitenciario El Amate del municipio de Cintalapa de Figueroa.

La mujer fue asesinada de tres disparos de arma calibre 9 mmm, y según las investigaciones estuvo conviviendo con algunas personas en un bar cercano de donde fue encontrada.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL