Tultitlán, Méx.— Pobladores de la colonia Granjas San Pablo encontraron en la calle Jazmín una bolsa negra de la que escurría un líquido de color rojo parecido a la sangre, razón por la que dieron parte a las autoridades policiales, al percatarse de que eran restos humanos, presuntamente de 2 personas.

Al llegar al lugar, los elementos de Seguridad Pública municipal de Tultitlán constataron que al interior de las bolsas de plástico había restos humanos. Es el tercer hallazgo de este tipo en el municipio en lo que va de los primeros 23 días de 2026.

La escena fue acordonada para evitar el paso de la gente y con ello evitar la alteración de la escena del crimen y preservar los indicios que pudieran existir. Agentes periciales realizaron el levantamiento de los restos.

Para colaborar en preservar la zona, hicieron su arribo también elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Guardia Nacional, en tanto los policías de investigación recabaron indicios y revisaron la bolsa negra de plástico en la que personas desconocidas dejaron los restos humanos.

En lo que va del presente año ya suman 3 ocasiones en las que habitantes de diferentes colonias de Tultitlán reportan el hallazgo de restos humanos dentro de bolsas o en cajas tipo huacal.

El 9 de enero, ocurrió en la segunda sección de la colonia Ampliación Las Torres. Los habitantes reportaron a las autoridades policiales sobre el hallazgo de una bolsa negra con partes humanas.

El otro hallazgo sucedió 5 días después, el 14 de enero, en la comunidad de San Francisco Chilpan, ahí una caja de color naranja tipo huacal abandonada fue localizada con restos humanos.