Más Información
Sheinbaum: llamada con Trump fue "productiva y cordial"; reitera que ambos equipos siguen trabajando en conjunto
Trump dice que habló con Sheinbaum de la frontera, combate al narcotráfico y comercio; "México tiene una líder maravillosa"
Tren Interoceánico: dictamen de la FGR tiene sustento científico, asegura Sheinbaum; está basado en caja negra, indica
Wedding fue detenido en una operación entre el FBI y autoridades mexicanas, revela The Wall Street Journal; es la primera de varias, reporta
Emiliano Zapata. - El Servicio Médico Forense levantó el cadáver de una mujer tirada en calles de la colonia Tres de Mayo, cuya muerte habría sido por golpes, según los primeros reportes policiales.
Los primeros respondientes encontraron el cuerpo de la mujer con visibles huellas de violencia física. Enseguida los paramédicos valoraron las condiciones físicas de la mujer y confirmaron que ya no contaba con signos vitales. El cuerpo presentaba golpes contundentes en la cabeza, por lo que se procedió a acordonar la zona.
Lee también Localizan cuerpos de tres mujeres y restos humanos en Juventino Rosas, Guanajuato; colectivo Luz y Justicia difunde señas de identificación
Más adelante se solicitó la presencia de personal de la Fiscalía, quienes realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.
Hasta el momento, la identidad de la víctima no ha sido revelada y no se reportan personas detenidas.
Las autoridades ya iniciaron una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y dar con él o los responsables.
Detienen a 5 civiles armados tras persecución en Culiacán; les decomisan cargadores abastecidos y chalecos tácticos
afcl/LL
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]