Emiliano Zapata. - El Servicio Médico Forense levantó el cadáver de una mujer tirada en calles de la colonia Tres de Mayo, cuya muerte habría sido por golpes, según los primeros reportes policiales.

Los primeros respondientes encontraron el cuerpo de la mujer con visibles huellas de violencia física. Enseguida los paramédicos valoraron las condiciones físicas de la mujer y confirmaron que ya no contaba con signos vitales. El cuerpo presentaba golpes contundentes en la cabeza, por lo que se procedió a acordonar la zona.

Más adelante se solicitó la presencia de personal de la Fiscalía, quienes realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.

Hasta el momento, la identidad de la víctima no ha sido revelada y no se reportan personas detenidas.

Las autoridades ya iniciaron una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y dar con él o los responsables.

afcl/LL

