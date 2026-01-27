Más Información
El Sistema Estatal de Protección Civil exhortó a la población a extremar precauciones ante los pronósticos de temperaturas bajo cero y lluvias intensas en las próximas horas en diferentes regiones de Chiapas.
Para la regiones Meseta Comiteca Tojolabal, Frailesca, Selva Lacandona y Sierra Mariscal, se prevén temperaturas por debajo de los 10 grados centígrados.
La Secretaría de Protección Civil de Chiapas informó, además sobre la probabilidad de heladas, a partir de este jueves, especialmente en la región Altos Tzotzil Tzeltal, donde podrían tener temperaturas entre 8 °C y hasta 2 °C, las cuales se prolongarían a los primeros días de febrero.
Esas bajas temperaturas y heladas se presentarán debido a que las condiciones de cielo despejado en zonas altas, durante la noche y madrugada, permiten que el calor se pierda rápidamente de la superficie, además las nuevas aportaciones de aire frío sobre el sureste mexicano reforzarán dichas condiciones.
En consecuencia, precisó Protección Civil, se espera un ambiente de frío a muy frío durante la madrugada en gran parte del territorio chiapaneco.
El pronóstico advirtió, asimismo de un nuevo frente frío que aumentará el potencial de lluvias el próximo sábado.
Se esperan lluvias intensas (75 a 150 milimetros en las regiones Norte, de Los Bosques y Tulijá Tzeltal Chol; lluvias muy fuertes (50 a 75 mm) en Mezcalapa, Maya y Selva.
La masa de aire frío favorecerá un descenso de la temperatura y evento de Norte, con rachas de 50 a 60 kilómetro por hora en Valles Zoque, Metropolitana y Frailesca; y de 70 a 80 kilómetro por hora en Istmo-Costa.
El Sistema Estatal de Protección Civil exhortó a la población a extremar precauciones con abrigos adecuados "utilizando varias capas de ropa" y cuidado especial a niños y adultos mayores.
Así como evitar el tránsito por caminos rurales y zonas de sierra por la baja visibilidad debido a bancos de niebla y terrenos resbaladizos. Se pidió también abstenerse de cruzar cauces de ríos, arroyos y vados.
