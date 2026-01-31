El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que Irán "está hablando" con su administración, en momentos en que Teherán parece querer privilegiar la diplomacia ante la amenaza de Washington de lanzar ataques militares.

Lee también Trump advierte que flota que se dirige a Irán es "incluso mayor" que la de Venezuela; deja la puerta abierta a posible acuerdo

Irán "está hablando con nosotros y veremos si podemos hacer algo, de otra forma veremos qué pasa... Tenemos una gran flota desplegada allá", dijo Trump a Fox News.