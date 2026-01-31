Más Información

Ebrard dice que no ve en riesgo T-MEC; negocia colaboración en minerales como el litio, cobre y níquel

Ebrard dice que no ve en riesgo T-MEC; negocia colaboración en minerales como el litio, cobre y níquel

México seguirá enviando ayuda humanitaria a quien lo necesite, afirma canciller de la Fuente; "no hay subordinación", asegura

México seguirá enviando ayuda humanitaria a quien lo necesite, afirma canciller de la Fuente; "no hay subordinación", asegura

Juez ordena liberar a niño de 5 años y su padre detenidos en Minnesota; están en centro de inmigración de Texas

Juez ordena liberar a niño de 5 años y su padre detenidos en Minnesota; están en centro de inmigración de Texas

"Melania", fracaso en taquilla mexicana: sólo 5 personas por cine la han visto

"Melania", fracaso en taquilla mexicana: sólo 5 personas por cine la han visto

Álvaro Fidalgo se va del América para regresar a Europa; no fue convocado contra Necaxa

Álvaro Fidalgo se va del América para regresar a Europa; no fue convocado contra Necaxa

Tren interoceánico: Dan 6 meses a FGR para cierre de investigación; conductor y jefe de despachadores se reservan derecho a declarar

Tren interoceánico: Dan 6 meses a FGR para cierre de investigación; conductor y jefe de despachadores se reservan derecho a declarar

Tribunal de Chiapas ordena proteger a menor que fue exhibida en TV y Facebook; pide respetar interés superior de la niñez

Tribunal de Chiapas ordena proteger a menor que fue exhibida en TV y Facebook; pide respetar interés superior de la niñez

Tres globos aerostáticos realizan aterrizajes de emergencia en Teotihuacán y Acolman; no se reportan lesionados

Tres globos aerostáticos realizan aterrizajes de emergencia en Teotihuacán y Acolman; no se reportan lesionados

Fallece bebé de un año y un mes de edad por complicaciones asociadas al sarampión en Tlaxcala; no estaba vacunado

Fallece bebé de un año y un mes de edad por complicaciones asociadas al sarampión en Tlaxcala; no estaba vacunado

Marina capacita a 34 elementos para detectar amenazas químicas durante el Mundial 2026; buscan mayor seguridad

Marina capacita a 34 elementos para detectar amenazas químicas durante el Mundial 2026; buscan mayor seguridad

Rosa Icela Rodríguez asiste a reunión plenaria de Morena en San Lázaro; destaca audiencias públicas para la reforma electoral

Rosa Icela Rodríguez asiste a reunión plenaria de Morena en San Lázaro; destaca audiencias públicas para la reforma electoral

Jueza niega solicitud de Minnesota para frenar redadas migratorias; "enorme victoria legal", destaca Pam Bondi

Jueza niega solicitud de Minnesota para frenar redadas migratorias; "enorme victoria legal", destaca Pam Bondi

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que "está hablando" con su administración, en momentos en que Teherán parece querer privilegiar la diplomacia ante la amenaza de Washington de lanzar ataques militares.

Lee también

Irán "está hablando con nosotros y veremos si podemos hacer algo, de otra forma veremos qué pasa... Tenemos una gran flota desplegada allá", dijo Trump a Fox News.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Cómo hacer el registro de un celular con número Movistar Guía sencilla. Foto: Canva

¿Cómo hacer el registro de mi celular con número Movistar? Guía sencilla

FIFA PASS. Foto: ChatGPT

Mundial 2026: ¿Un boleto asegura la visa? Estados Unidos aclara qué otorga FIFA PASS

Visa/ iStock/a_Taiga/ Andrii Iemelyanenko

Trámite de visa americana de turista: ¿Es obligatorio llevar estados de cuenta bancarios?

Visa americana/ iStock/ Antonio_Diaz

La verdad sobre la aprobación de la visa americana: los tips que sí funcionan

Los Ángeles. iStock/frankpeters

¿Qué hay en Los Ángeles este 2026? Novedades y experiencias turísticas que no puedes perderte