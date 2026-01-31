Más Información
Ebrard dice que no ve en riesgo T-MEC; negocia colaboración en minerales como el litio, cobre y níquel
México seguirá enviando ayuda humanitaria a quien lo necesite, afirma canciller de la Fuente; "no hay subordinación", asegura
Juez ordena liberar a niño de 5 años y su padre detenidos en Minnesota; están en centro de inmigración de Texas
Tren interoceánico: Dan 6 meses a FGR para cierre de investigación; conductor y jefe de despachadores se reservan derecho a declarar
Tribunal de Chiapas ordena proteger a menor que fue exhibida en TV y Facebook; pide respetar interés superior de la niñez
Tres globos aerostáticos realizan aterrizajes de emergencia en Teotihuacán y Acolman; no se reportan lesionados
Fallece bebé de un año y un mes de edad por complicaciones asociadas al sarampión en Tlaxcala; no estaba vacunado
Marina capacita a 34 elementos para detectar amenazas químicas durante el Mundial 2026; buscan mayor seguridad
Rosa Icela Rodríguez asiste a reunión plenaria de Morena en San Lázaro; destaca audiencias públicas para la reforma electoral
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que Irán "está hablando" con su administración, en momentos en que Teherán parece querer privilegiar la diplomacia ante la amenaza de Washington de lanzar ataques militares.
Irán "está hablando con nosotros y veremos si podemos hacer algo, de otra forma veremos qué pasa... Tenemos una gran flota desplegada allá", dijo Trump a Fox News.
