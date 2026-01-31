Una explosión ocurrida el sábado en un edificio residencial de Bandar Abbás, una ciudad del sur de Irán en el Golfo, se debió a una fuga de gas, informó el jefe de bomberos local.

"La causa inicial del accidente (...) es una acumulación de gas que se escapó, lo que provocó una explosión", declaró Mohamad Amin Lyaghat a la televisión pública.

Hubo varios incidentes en otras partes del país, pero los medios de comunicación descartaron cualquier vínculo con un posible ataque o sabotaje, en un contexto tenso después de que el presidente estadounidense Donald Trump multiplicara las amenazas de ataque a Irán y desplegara una decena de buques en el Golfo.