Tren interoceánico: Dan 6 meses a FGR para cierre de investigación; conductor y jefe de despachadores se reservan derecho a declarar

Asesinan a empresario zapatero y activista de Morena en San Francisco del Rincón, Guanajuato; exigen justicia

Migrante mexicano arrestado por ICE tras primer tiroteo letal en Minneapolis sufrió fractura craneal; versión de agentes genera dudas

Fallece bebé de un año y un mes de edad por complicaciones asociadas al sarampión en Tlaxcala; no estaba vacunado

Caso Epstein: Nombres destacados que aparecen en los archivos publicados; están Trump, Musk, Lutnick y otros que no son investigados

El erario sufrirá daño de 40 mil mdp por la apreciación del peso

Critica Cuauhtémoc Cárdenas calidad del sistema educativo; IPN otorga Doctorado Honoris Causa

Esta es la propuesta para llegar a la jornada laboral de 40 horas en 2030; comisión en el Senado alista dictamen

Despiden 400 empleados de confianza del Poder Judicial; ajustan 10% de la plantilla laboral

Marcial Maciel, a 18 años de su muerte en total impunidad; la "violencia espiritual" ejercida por el abuso sexual infantil

Venezuela cerrará el Helicoide; la cárcel de presos políticos se convertirá en centro cultural y deportivo

¿Qué saber sobre el cierre parcial del gobierno en EU y por qué se prevé que dure menos?

Una explosión ocurrida el sábado en un edificio residencial de Bandar Abbás, una ciudad del sur de en el Golfo, se debió a una fuga de gas, informó el jefe de bomberos local.

"La causa inicial del accidente (...) es una acumulación de gas que se escapó, lo que provocó una explosión", declaró Mohamad Amin Lyaghat a la televisión pública.

Hubo varios incidentes en otras partes del país, pero los medios de comunicación descartaron cualquier vínculo con un posible ataque o sabotaje, en un contexto tenso después de que el presidente estadounidense Donald Trump multiplicara las amenazas de ataque a Irán y desplegara una decena de buques en el Golfo.

