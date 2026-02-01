Culiacán, Sin.- A causa de un enorme socavón que no fue reparado en el municipio de Guasave, el investigador del Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional, Píndaro Álvarez Ruíz, perdió la vida al caer en el con su automóvil, pese a que fue rescatado y llevado a un hospital.

La mañana de este domingo el investigador en las áreas de acuacultura y estudios de genética de especies del mar, conducía su automóvil, sobre la avenida Juan Carrasco, de la ciudad de Guasave, donde hace más de seis meses se abrió un socavón, cuyos señalamientos de peligro se fueron perdiendo, por lo que este no se percató y cayó en él.

Elementos de los cuerpos de auxilio lograron rescatarlo gravemente herido por el impacto, por lo que se inmediato fue trasladado a un hospital, donde poco después falleció por lo que la comunidad científica, alumnos y maestros lamentaron su muerto y condenaron la negligencia de las autoridades municipales.

A través de las redes sociales, la comunidad docente del Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional se sumó al dolor de la familia del investigador, Píndaro Álvarez.

En las redes sociales, la muerte del docente, motivó que cuestionaran a las autoridades municipales porque a lo largo de mas de seis meses que se abrió este socavón, el cual creció en su dimensión y profundidad, nunca fue reparado y los señalamientos de peligro prácticamente desaparecieron.

