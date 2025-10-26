La Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) informó que quedó reparado el socavón que se localizaba en el cruce de Calle 4 y Av. 5, en la colonia Renovación, alcaldía Iztapalapa.

El titular de la dependencia capitalina, José Mario Esparza, detalló que el sábado por la noche se realizaron trabajos de relleno y compactación, y la madrugada del domingo se hizo el reencarpetado de las vialidades.

“Se ha estado trabajando las 24 horas, sin descanso turno tras turno, para acabar lo antes posible. Tuvimos más lluvias que nos hizo retrasar la obra… la madrugada del domingo estaremos terminando con la carpeta asfáltica, que ya sería lo último para liberar las vialidades y regresar a la normalidad en la colonia Renovación”, dijo en un video en X.

El 13 de septiembre se formó la oquedad en la colonia Renovación. Ahí se identificó la ruptura en un tramo de 10 metros aproximadamente en un colector de 2.44 metros de diámetro, ocasionada por los asentamientos del terreno.

En una primera etapa de los trabajos, se reparó la tubería de 2.44 metros de diámetro de concreto reforzado. Una vez que se concluyó, se hizo un pozo-caja para la unión de la tubería existente con el tramo reparado.

José Mario Esparza detalló que se enfrentaron a desafíos climáticos y técnicos, por lo que los trabajos de reparación se prolongaron.

Explicó que apenas la semana pasada tuvieron los primeros días sin lluvia, y recordó que por la zona pasa un colector que está operando. “Cuando está la lluvia, pasan hasta cuatro metros cúbicos por segundo, que son cuatro toneladas de agua por segundo, que están pasando de manera constante. Entonces, llevar los trabajos con una línea viva, es complejo. Entonces, estas condiciones fueron lo que fue generando estos retrasos”.

Asimismo, comentó que durante el avance de la obra hubo consideraciones técnicas que atendieron como la necesidad de cambiar, de concreto a acero, el material de la tubería.

